Поезд Деда Мороза прибудет в Томск 26 ноября

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2026 // Фото: poezddedamoroza.ru

В четверг, 26 ноября, в Томск прибудет Поезд Деда Мороза. Праздничный состав остановится на станции Томск-I с 7:50 до 13:50, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время шестичасовой стоянки на перроне будут работать развлекательные площадки для детей. Здесь же можно будет написать письмо Деду Морозу и передать его сказочному волшебнику.

После прибытия поезда Дед Мороз и Снегурочка выйдут поприветствовать гостей. Часть вагонов можно будет посетить свободно, в порядке живой очереди. Среди них — вагон «Снежная Королева» с ледяным царством и миром кривых зеркал, вагон-лавка с сувенирами, а также вагон-ресторан и буфет.

Новинкой этого сезона стал вагон-цирк. В нем проходит получасовое музыкальное мультимедийное представление «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» с фокусами, магическими превращениями и акробатическими номерами. В шоу участвуют новые персонажи проекта — фокусник Чародейкин и акробатка Бусинка.

Билеты на цирковое представление можно приобрести непосредственно на платформе у проводника-аниматора. Дети от трех до пяти лет посещают программу вместе со взрослым, ребята от шести до 12 лет — самостоятельно. В стоимость входят сладкий подарок и памятная открытка.

Напомним, Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 8 ноября. Нынешнее путешествие стало шестым для проекта. За 63 дня состав должен пройти около 24 тыс. километров и посетить 65 городов России. После Томска поезд отправится в Новосибирск, где остановится 27 ноября.

Ранее «Томский Обзор» сообщал, что в этом году Поезд Деда Мороза вернется в Томск после двухлетнего перерыва. В составе праздничного поезда также работают передвижная приемная Деда Мороза, «Сказочная деревня», вагон-сцена и кукольный театр.

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