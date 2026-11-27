В томском Доме культур открылся лекционный зал с книжной подборкой филологов ТГУ

В Доме культур в Томске открылось лекционное пространство, где представлены 150 книг, подобранных филологами Томского государственного университета. Это произведения российской, зарубежной и сибирской литературы, сообщает пресс-служба ТГУ.

Новый лекционный зал с мягкими ступенями и книжными полками задуман как площадка для интеллектуальных событий. Здесь будут проходить лекции, встречи и дискуссии, а также мероприятия ТГУ. Пространство открыто для студентов, преподавателей и всех горожан.

Книжная подборка приурочена к 150-летию ТГУ, которое университет отметит в 2028 году. Открылось пространство лекцией «Деградировать нельзя эволюционировать: практический гид по ИИ для карьеры, учёбы и жизни». Директор Центра технологического и исследовательского сопровождения ТГУ Артём Фещенко рассказал об актуальных исследованиях и влиянии ИИ на креативность и критическое мышление, а также дал практические советы и рецепты использования ИИ в разных сферах жизни.

Фото: пресс-служба ТГУ

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