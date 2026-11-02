Суд не увидел вины подрядчиков, сорвавших ремонт дорог в Томской области в 2024 году, в понесенных властями убытках

2 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Арбитражный суд Томской области полностью отказал департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в иске к ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород) и ООО «ТСК» (Калуга), занимавшихся в 2024 году ремонтом дорог в Томске и области и сорвавших сроки исполнения контрактов, о взыскании 127,2 млн рублей убытков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Департамент обращался в суд в начале июня. Власти требовали взыскания с обеих компаний по 63,6 млн рублей убытков по государственным контрактам.

Согласно материалам, компании занимались ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках контрактов с ОГКУ «Томскавтодор». Цена контрактов за выполнение работ составила 350,9 млн рублей за работу «Автобелстроя» и 220,9 млн рублей за работу «ТСК». Основную сумму средств составляла выделенная региону государственная субсидия на реализацию нацпроекта.

Как утверждают в департаменте, в результате ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по государственным контрактам, приведшего к их одностороннему расторжению, правительство Томской области было вынуждено вернуть в федеральный бюджет нереализованные 403,7 млн рублей, поскольку регион не достиг результата и необходимого показателя нацпроекта в 2024 году.

Убытки, понесенные регионом в пропорциональном соотношении с возвращенными средствами и общей площадью покрытия автомобильных дорог в рамках госконтрактов с «Автобелстроем» и «ТСК», составили 127,2 млн рублей. Требования возместить убытки в добровольном порядке не дали результатов, в связи с чем департамент транспорта, дорожной деятельности и связи обратился в суд.

По данным суда, ответчики не согласились с требованиями, указав, что истцом не доказана причинно-следственная связь между действиями компаний и заявленной суммой убытков, поскольку они не являются стороной бюджетных правоотношений, а значит обязательства по достижению результативности получения регионом субсидий не относятся к обязательствам подрядчиков.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что обязательства по своевременному освоению субсидии и достижению результативности не относятся к обязательствам подрядчиков по условиям государственных контрактов, в связи с чем возложение на них ответственности за неисполнение указанных обязательств не может быть признано обоснованным.

«Департамент, предъявляя ко взысканию с подрядчиков части суммы возвращенной субсидии, квалифицирует указанное требование как требование о возмещении убытков вследствие ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Вместе с тем, департаментом не доказано наличие обстоятельств, подтверждающих, что именно из-за действий подрядчиков данная субсидия была возвращена в федеральный бюджет», — говорится в решении.

В связи с этим, отмечают в суде, нарушение условий контрактов, заключенных с ОГКУ «Томскавтодор», не свидетельствует о наличии вины подрядчиков в нарушении Томской областью обязательств по исполнению соглашения и возврату субсидии в федеральный бюджет. Такие обязательства в случае нарушения условий соглашения о предоставлении субсидии подлежали исполнению Томской областью независимо от исполнения обязательств по контрактам.

Как сообщалось, департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в конце февраля текущего года уже обращался в Арбитражный суд Томской области с иском о взыскании убытков в размере 337,8 млн рублей с государственного унитарного предприятия Томской области «Областное ДРСУ» (находится в процедуре финансового оздоровления), ООО «Автобелстрой», ООО «ТСК» (Пермь), ООО «ТСК» (Калуга) и ООО «ТНК» (Пермь) в результате ненадлежащего исполнения контрактов по ремонту дорог в Томске и области в 2024 году.

В середине июня суд оставил иск без рассмотрения в связи с подачей департаментом ходатайства об оставлении иска без рассмотрения по причине утраты интереса к рассмотрению дела по существу. Позднее власти уточняли «Интерфаксу», что департамент намерен разделить исковые требования к компаниям с целью минимизации рисков затягивания процесса. Так, первым был подан иск к ООО «Автобелстрой» и ООО «ТСК» (Калуга).

Сообщалось также, что пермская «ТСК» в 2024 году занималась ремонтом дорог по улицам Вокзальная и Белинского в областном центре, «ТНК» — улицы Интернационалистов и проспектов Фрунзе и Академический. «Автобелстрой» ремонтировал участок дороги Первомайское — Орехово в Первомайском районе, а калужская «ТСК» — участок дороги Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе.

Все компании были оштрафованы за нарушение сроков ремонта. Размер штрафов составил от 5,5 млн рублей до 147 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».