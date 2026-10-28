Томичей услышат песни Вертинского в камерном салоне

28 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 12 ноября, в томском кавер-пабе Nirvana пройдет камерный салон «Романс и Декаданс» с песнями Александра Вертинского и Петра Лещенко под черно-белую мелодраму «Жизнь за жизнь».

Перед гостями выступит Наталья Нелюбова в сопровождении гитары, фортепиано, скрипки, баса и перкуссии. Организаторы из творческого объединения «Социальные интроверты» обещают перенести гостей примерно на 100 лет назад, в атмосферу «того непростого времени».

Выступление музыкантов будет сопровождаться черно-белой мелодрамой «Жизнь за жизнь» 1916 года со звездой русского немого кино Верой Холодной. Ожидаются и «другие приятные сюрпризы».

Концерт пройдет 12 ноября в кавер-пабе Nirvana на ул. Учебной, 37/6. Начало в 19.00. Дресс-код мероприятия: black-white-red.

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