Запланированную на завтра проверку систем оповещения в Томской области перенесли

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области проверка систем оповещения населения, запланированная на 7 октября, переносится на пятницу, 9 октября. Как сообщает правительство региона, соответствующее решение принято на федеральном уровне, однако о причинах не сообщается.

Как и было запланировано, проверка начнется в 10.20 с подачи сигнала «Внимание всем!» через включение электрических, электронных сирен и акустических систем оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала теле- и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Жителей региона просят соблюдать спокойствие при звучании учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

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