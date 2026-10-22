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Судьбу деревянного зодчества Томска обсудят на публичных дебатах

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В пятницу, 23 октября, в томском Доме культур пройдут дебаты «Снести (,) нельзя (,) сохранить», посвящённые судьбе деревянной архитектуры города. Участники обсудят, нужно ли сохранять старые дома и как найти баланс между историческим наследием и развитием Томска.

Организатором встречи выступает проект «Потаённый Томск». К дискуссии пригласили градозащитников, историков, специалистов по реставрации и представителей общественности, придерживающихся разных взглядов на будущее деревянного зодчества.

В числе участников:

Модератором встречи выступит автор краеведческих проектов Елена Тайлашева.

Дебаты начнутся 23 октября в 18:15 в Доме культур. Для участия необходима предварительная регистрация.

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