Дом на Кулева, 16: посадка на новый сруб, снятие зажимов и проявление «характера» конструкции

6 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В реставрации дома на Кулева, 16 — одного из «домов за рубль» — стартовал финальный этап. В пятницу, 30 октября, строители начали закатывать под поднятое здание новые нижние венцы: они заменят сгнившие. А после здание опустят и проведут финальную подгонку.

Поговорили с руководителем работ Романом Редькиным о том, как идёт процесс и почему дом по-прежнему «показывает характер».

Бревна идут вручную

Обновленные венцы Фото: Савелий Петрушев

Первые венцы, подходившие по высоте, зашли без проблем. Главное, по словам Редькина — правильно отбить оси, чтобы сруб совпал с домом. Бревна краном разложили вокруг дома по порядку, под здание после их «закатывали» вручную. Этот этап, один из самых физически тяжелых, завершится уже на этой неделе.

Сруб собирали отдельно: шаблоны снимали со старого и переносили на новый. Без притирок в этом деле не обходится, поэтому дом на Кулева ждет довольно продолжительный этап «примерки».

Роман Редькин, руководитель работ Фото: Савелий Петрушев

— Тут, как ни крути, человеческий фактор: при сборке видно, что есть зазоры — местами промахнулись по высоте на четыре сантиметра, — признаёт Редькин.

Часть бревен легла плотно, часть — нет, поэтому строители рассматривают два варианта. Снова приподнять дом и вставить вкладыш или дождаться, пока здание опустится само, когда уберут зажимы — специальные деревянные конструкции, которыми укрепили здание на время проведения манипуляций с ним. Когда сруб поднимают, бревна сжимаются, и при опускании не все замки расходятся сразу. То есть верхняя часть здания будет какое-то время «дышать» после того, как его водрузят на обновленный фундамент.

Новые венцы

Фото: Савелий Петрушев

В процессе ремонта здания подрядчики приняли решение добавить к предполагаемой конструкции (фундамент-новый сруб-остальная часть дома) новый обкладной венец — толстую лиственничную плаху. К ней в дальнейшем будет крепиться отлив. Предполагается, что такая мера позволит дольше сохранить сруб дома.

— Мы приняли решение, согласовали его с департаментом и заказчиком, чтобы проложить между фундаментом и срубом плаху из лиственницы, — объясняет Роман Редькин. — Обычно первыми начинают гнить первые венцы. А так, если возникнут такие проблемы, то обкладочный брус проще поменять: снова дом приподнял, вытащил этот брус — новый положил.

Джут в новом срубе Фото: Савелий Петрушев

Новую часть сруба проложили джутом. Роман уточняет, что мох подошел бы лучше, но его нужно готовить с конца июля по середину августа и правильно хранить.

— Вообще, как старики рассказывали, мох в доме еще года три примерно растет. Он питается влагой из древесины и заполняет все поры — трещинки, везде пролезает. Даже когда демонтируешь старый дом, если его укладывали на мох, он до такой степени прессованный, что ножовкой пилится, как доска. И бревно подо мхом как новое, будто вчера положили, — рассказал Роман Редькин.

Дом ведёт себя непредсказуемо

Чтобы "удержать" дом строителям приходится устанавливать дополнительные конструкции Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на то, что дом на Кулева, 16 пережил целый ряд манипуляций, и вроде бы уже должен был «успокоиться», он все ещё продолжает подкидывать сюрпризы строителям. Сейчас одновременно с закаткой бревен дом опускают. Сначала его целиком посадят на новые венцы и посмотрят, как он лёг. Затем уберут зажимы и проверят, как разошлись бревна. Если что-то не встанет, нужный участок обожмут и поднимут.

— Дом продолжает показывать характер. Но сейчас нам надо подкатить бревно, для этого нужно дом поднять на 3-4 сантиметра. И в этот момент у него начинают стены в разные стороны «бегать». Это рабочие моменты, — объясняет Роман Редькин. — Мы дом в итоге подняли где-то на полтора метра. И делали это частями, расшатали. В итоге, чем больше начинаешь с домом что-то делать, тем больше он начинает расходиться.

Фото: Савелий Петрушев

Один из ключевых этапов ремонта дома на Кулева начнется на следующей неделе. Здание поставят на новый фундамент и начнут убираться зажимы. Тогда-то и станет ясно, где и насколько не угадали строители, когда собирали новый сруб, и как разошелся дом в «тисках» из зажимов. После финальной подгонки венцов работу примет заказчик. Дальше всё зависит от инвестора и его финансов.

— Теоретически, весной можно будет приступать к отделке. Спокойно можно заниматься ремонтом колод, обсад (оконных и дверных коробок), отделку можно начинать делать, дом уже не пошевелится. Нужен только месяц-два, чтобы он окончательно успокоился, — отметил Роман Редькин.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

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