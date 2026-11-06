В Томске снесли ларек, который мешал жителям

В Октябрьском районе Томска демонтировали незаконный киоск, на который ранее жаловались местные жители.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ларёк стоял на Иркутском тракте, 15. Специалисты районной администрации нашли собственника объекта. Он, в свою очередь, принял решение добровольно демонтировать постройку.

— Территория освобождена от объекта, вызывавшего вопросы у жителей. Мы продолжаем системную работу с обращениями — за каждым из них стоит желание видеть свой район лучше, — отметили в администрации Октябрьского района.

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