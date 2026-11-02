Куда сходить в Томске прямо сегодня: вечер музыки, искусства и сказок

2 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

Запускаем рубрику для тех, кто ещё не решил, чем заняться вечером. Будем спонтанно делиться интересным событием, которое обнаружили в последний момент и куда ещё можно успеть.

Сегодня, 2 ноября, в картинной галерее на Карташова, 12а пройдёт «Ночь искусств». Посетителей ждут выставки, виртуальный оркестр, историческая прогулка, лекция и камерный концерт при свечах.

Программа начнётся в 18:00. Гости смогут познакомиться с выставкой «Знаки Севера» и попробовать себя в роли дирижёра виртуального оркестра с помощью VR-технологий. Вход на выставки и интерактивную площадку свободный.

Также в программе — прогулка с историком Юрием Рудницким и лекция об Александре Волкове, авторе «Волшебника Изумрудного города». Завершит вечер концерт скрипичной студии при свечах, который начнётся в 21:00.

Где: Томск, ул. Карташова, 12а.

Когда: 2 ноября, с 18:00.

Стоимость: посещение выставок и VR-площадки бесплатное, билеты на отдельные мероприятия — от 300 рублей.

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