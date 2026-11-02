18+
18+
РЕКЛАМА

Куда сходить в Томске прямо сегодня: вечер музыки, искусства и сказок

Афиша Томска, Город, Томские новости, 2 ноября в картинной галерее на Карташова в Томске пройдёт «Ночь искусств»: выставки, виртуальный ор Куда сходить в Томске прямо сегодня: вечер музыки, искусства и сказок

Запускаем рубрику для тех, кто ещё не решил, чем заняться вечером. Будем спонтанно делиться интересным событием, которое обнаружили в последний момент и куда ещё можно успеть.

Сегодня, 2 ноября, в картинной галерее на Карташова, 12а пройдёт «Ночь искусств». Посетителей ждут выставки, виртуальный оркестр, историческая прогулка, лекция и камерный концерт при свечах.

Программа начнётся в 18:00. Гости смогут познакомиться с выставкой «Знаки Севера» и попробовать себя в роли дирижёра виртуального оркестра с помощью VR-технологий. Вход на выставки и интерактивную площадку свободный.

Также в программе — прогулка с историком Юрием Рудницким и лекция об Александре Волкове, авторе «Волшебника Изумрудного города». Завершит вечер концерт скрипичной студии при свечах, который начнётся в 21:00.

Где: Томск, ул. Карташова, 12а.

Когда: 2 ноября, с 18:00.

Стоимость: посещение выставок и VR-площадки бесплатное, билеты на отдельные мероприятия — от 300 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томич потерял более 3 млн рублей в попытке купить иномарку в интернете

7 октября 2026
Томские новости

Историк Иван Атапин прочитает в Томске курс лекций об архитектуре города

14 октября 2026
Томские новости

В Томской области на срочную службу осенью призовут более 700 человек

6 октября 2026
Томские новости

Истукан Белого Ануя из Университетской рощи Томска очистили от краски

5 октября 2026
Томские новости

Запланированную на завтра проверку систем оповещения в Томской области перенесли

6 октября 2026
Рассказано

Политехнические династии. Лукутины-Алимовы: пять поколений политехников

23 октября 2026
Город

Анатомия Томска. Кто следит за томскими маршрутками

29 октября 2026
Томские новости

Издательство «НЛО» выпустило электронные версии более 650 книг

23 октября 2026
Томские новости

В Томске 1 ноября пройдёт благотворительная выставка-раздача кошек

30 октября 2026