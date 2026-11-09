«КДВ Групп» требует в суде с бывшего акционера Штенгелова 5,5 млрд рублей

9 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Головные структуры холдинга «КДВ», перешедшего в собственность РФ в октябре 2025 года, подали иск к бывшему акционеру Денису Штенгелову о взыскании 5,45 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Коллективный иск от АО «Кондитерус Ком», АО " Боавишта» и ОАО «КДВ» поступил в Арбитражный суд Томской области. К производству он пока не принят.

Кроме того, те же структуры подали в суд иски к компаниям Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, QP5 Europe LLC For Trade, Smart Seven Mini Mart LLC, KDV USA LLC, KDV-Sport PTY LTD. К производству эти иски также не приняты, о компаниях-ответчиках информации нет.

Ранее сообщалось, что в конце октября «РСХБ-Финанс» перестал управлять ключевыми активами «КДВ Групп». Так, головные АО «Кондитерус ком» и АО «КДВ» возглавил Алексей Дуранин (других мест его работы не указано), а гендиректором компании «Боавишта» (владеет банком «Долинск», сетью супермаркетов «Ярче!», вспомогательными компаниями, занимающимися грузоперевозками, футбольными клубами и др.) стала Мария Денисова. Также она теперь руководит одним из юрлиц группы — ООО «Ярче» (эта компания, несмотря на совпадение названия, не управляет ритейлером, а занимается финансовыми операциями).

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова.

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