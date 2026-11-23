В Томске открылись юбилейные выставки Василия Черёмина и Геннадия Ламанова — фоторепортаж

23 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томском областном художественном музее открылись сразу две персональные выставки — Василия Черёмина и Геннадия Ламанова. В этом году обоим знаменитым томским художникам исполнилось бы 100 лет.

Экспозиции разместились в смежных залах музея и вошли в цикл «Наследие эпохи», посвящённый столетним юбилеям томских мастеров.

Василий Черёмин — один из самых известных художников Томска, единственный томич — лауреат премии Фонда П. И. Макушина. В музейных собраниях Сибири хранится около 200 его произведений, более 50 из них — в коллекции Томского областного художественного музея. На выставке можно увидеть живопись, графику, рисунки и иллюстрации.

Геннадий Ламанов — заслуженный художник РСФСР, представитель поколения «большого стиля». Известность ему принесли портретные серии 1960–1970-х годов, но художник работал и с пейзажем, пастелью и берестой. В музейной коллекции сохранились в том числе созданные им туеса, рамы и другие предметы.

Многие произведения оба мастера в своё время передали музею сами. Благодаря этим «коллекциям в коллекции» сегодня можно увидеть большие ретроспективы их творчества.

Выставка будет работать до 20 декабря 2026 года.

Мы побывали на открытии и показываем, как прошёл вернисаж.

Фото: Савелий Петрушев

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