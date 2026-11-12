Инвестор заканчивает подготовку проекта логоцентра Ozon под Томском, начнет строительство в ближайшие месяцы

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Терминал А» (Томск, входит в группу компаний «Бизнес парк») в ближайшие месяца приступит к строительству логистический центр для Ozon в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгия Бородулина.

— На сегодняшний день идет завершение проектирования. Земельный участок приведен в соответствие проектным требованиям. Инвестор хочет приступить к строительству как можно быстрее, как только будет завершен проект, — сказал он, уточнив, что ориентировочные сроки начала строительства — конец текущего-начало следующего года.

По словам Бородулина, логоцентр разместится на Кузовлевском тракте. В планах инвестора в будущем сделать на основе первого этапа проекта масштабный логистический парк, резидентами которого будут компании из разных секторов экономики.

— Интерес есть, проводится расчет потребностей. Под запросы компаний формируется предложение. Инвестор готов строить дальше, на том же земельном участке, все в одном районе (...). Из идеи создать там один-два логистических центра мы получим целый логистический парк. У нас будут большие склады, будет продукция, будет продовольственная безопасность, — добавил он.

Как сообщалось, Томская область и «Терминал А» подписали соглашение о строительстве логоцентра Ozon площадью 20 тыс. кв. метров в ходе ПМЭФ-2026. Объем инвестиций в проект оценивался в 2,1 млрд рублей. Планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

«Терминал А» — специализированная компания, созданная в Томске в 2023 году для реализации проекта строительства логоцентра Ozon в Томской области. Гендиректором компании является Иван Тамаровский, совладельцами — Михаил Сорокин, Иван и Александр Тамаровские, а также Анастасия Чернобай.

«Бизнес парк» — девелопер жилой и нежилой недвижимости. Среди проектов группы, в частности, различные торговые и гастрономические комплексы, многофункциональные центры, преимущественно в Оренбурге. Компания также строит логоцентр Ozon в Барнауле и деловой центр в Москве. Всего география работ «Бизнес парка» включает семь регионов.

Согласно ЕГРЮЛ, в Оренбурге зарегистрировано ООО «Бизнес парк» и ООО «Бизнес парк Оренбург». Александр Тамаровский является директором ООО «Бизнес парк» и совладельцем ООО «Бизнес парк Оренбург». Ему также принадлежат контрольные доли в ряде других компаний в строительной и торговой отраслях Оренбурга, включая ООО «СЗ «Федерал», ООО «Вегастрой» и ООО «М5».

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