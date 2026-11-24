«Ростелеком» пригласил томских студентов пройти «Цифровую практику»

24 ноября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» стал участником XI Фестиваля радиоэлектроники, который прошел на площадке Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Ежегодное мероприятие помогает студентам технических специальностей найти места для прохождения практики и стажировки, познакомиться с потенциальными работодателями и определиться с будущей карьерной траекторией.

На официальной части фестиваля состоялось знакомство с предприятиями-партнерами. С презентацией возможностей «Ростелекома» выступила Инна Муравьева, HR-бизнес-партнер Томского филиала компании. Она рассказала студентам ТУСУРа о лидирующих позициях провайдера на рынке цифровых услуг, перспективах профессионального роста, социальных преимуществах для сотрудников и условиях прохождения практики.

Особый интерес учащихся вызвала программа провайдера «Цифровая практика», которая позволяет студентам работать над реальными задачами бизнеса. Желающим необходимо зайти на сайт проекта, выбрать одно из 30 предложенных направлений, заполнить заявку и дождаться обратной связи от куратора.

HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома» Инна Муравьева Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

— В этом году одиннадцать студентов ТУСУРа уже прошли практику онлайн, студенты получали навыки по фронтенд и бэкенд-разработке автоматизированных информационных систем, мобильных и веб-приложений. Кураторы не просто дают задания, а сопровождают студентов на всех этапах: от постановки задачи до защиты результатов. Такой подход позволяет глубже погрузиться в реальные процессы и в дальнейшем быстрее адаптироваться к работе, — отметила HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома» Инна Муравьева.

— Мы стремимся показывать студентам всю широту направлений деятельности «Ростелекома»: от инфраструктурных проектов до разработки программных продуктов. Фестиваль радиоэлектроники — одно из таких мероприятий, которые дают нам возможность не только презентовать себя как работодателя, но и найти талантливых, увлеченных молодых специалистов, готовых решать сложные и интересные задачи, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Фестиваль радиоэлектроники — масштабное сетевое мероприятие, объединяющее множество университетов страны. Его цель — популяризация инженерных профессий и укрепление связей между образованием, наукой и промышленностью.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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