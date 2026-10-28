От киберспорта до нейросетей: «Ростелеком» погрузил томичей в мир цифровых технологий на семейном фестивале в Томске

28 октября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал интерактивную площадку на семейном фестивале «Технопредки: игры объединяют», который прошел в Томске 23–24 октября. В локации компании гости поучаствовали в кибертурнирах, познакомились с цифровыми сервисами для геймеров и прошли мастер-классы по нейросетям.

Совместно с Томским областным отделением Федерации компьютерного спорта России «Ростелеком» провел соревнования по игре «Мир танков». Организаторы и разработчики игры предоставили гостям пресс-аккаунты с максимальным набором опций для сражений и провели розыгрыши специальных призов. Кроме того, участники познакомились с ключевыми гейм-продуктами провайдера: платформой «Игры Ростелеком» и тарифным планом «Игровой», который обеспечивает быструю загрузку патчей и обновлений, приоритизацию игрового трафика и другие преимущества.

— Для нас важно, чтобы киберспорт объединял поколения, ведь путь к победам начинается с семьи. На фестивале «Технопредки» мы совместно с «Ростелекомом» организовали игровую площадку, где дети и родители смогли посоревноваться и разделить общие эмоции. Более трехсот человек приняли участие в турнире по «Миру танков». Приятно, что такие инициативы поддерживают технологические партнёры, создающие комфортные условия для игроков благодаря высокоскоростному интернету и дополнительным бонусам, — отметил председатель Томского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Шульгин.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Еще одной точкой притяжения локации «Ростелекома» стала «Нейролаборатория». Здесь представители компании обучали гостей написанию промптов для генерации изображений в нейросетях. Для этой зоны сотрудники использовали еще один продукт компании —платформу «Нейрошлюз», в которой собрано более 30 ИИ-сервисов. За два дня мероприятия в этой активности приняли участие более тысячи человек.

— Фестиваль «Технопредки» — это возможность показать, что технологии могут быть увлекательными и доступными для всех возрастов. В этом году мы сделали акцент на киберспорте и искусственном интеллекте, чтобы познакомить семьи с современными цифровыми сервисами, которые мы продвигаем. Рады, что наша площадка объединила детей и родителей, которые вместе играли и учились создавать изображения с помощью нейросетей, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Организатор фестиваля «Технопредки: игры объединяют» — детский технопарк «Кванториум». Проект реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых» совместно с Правительством Томской области.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcq2VTr.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».