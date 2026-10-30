«Возить нормально»: кто и как следит за томскими маршрутками

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В диспетчерской Центра организации и контроля пассажироперевозок рабочий день начинается вместе с выходом на линию первых автобусов. Пока одни сотрудники следят за движением транспорта на мониторах и отвечают на звонки томичей, другие отправляются на маршруты — проверять состояние салонов, соблюдение расписания и работу водителей.

Организация пассажирских перевозок — это большая и сложная работа. ЦОиКП стоит «на передовой» этого процесса: организует, следит за дорожной обстановкой, направляет там, где это нужно. Диспетчерская — это настоящий мозговой центр, мостик между перевозчиками и томичами. Особенно работа Центра важна сейчас, когда мы стоим на пороге новых долгосрочных контрактов на городские маршруты, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Мы побывали в ЦОиКП и узнали, как устроена работа людей, которые каждый день следят за томскими маршрутками, с какими ситуациями им приходится сталкиваться и почему центру нужны новые сотрудники.

Автобусы на экране

Центр организации и контроля пассажироперевозок — небольшое муниципальное учреждение, подведомственное департаменту городского хозяйства. Фото: Савелий Петрушев

Его задача — проверять, как перевозчики выполняют условия контрактов на обслуживание городских маршрутов. Поэтому сотрудники центра ежедневно собирают информацию о том, что происходит на линиях.

Причём работа эта не ограничивается наблюдением за автобусами на экране.

— У нас два основных направления. Одно из них — навигационный контроль, — рассказывает заместитель начальника центра Наталия Червинская. Фото: Савелий Петрушев

Как он устроен? Все перевозчики регистрируются в системе. Диспетчеры круглосуточно наблюдают за картой: соблюдается ли схема движения, выдерживается ли расписание, не проезжает ли автобус мимо остановки. Фото: Савелий Петрушев

Эти же данные поступают на электронные табло прибытия на остановках, а также передаются в 2ГИС и Яндекс.Карты.

— Второе направление — линейный контроль — визуальный, выездной, — продолжает Наталия.

Это проверки того, что по навигации не увидишь: чистота салона, наличие схемы маршрута, читаемые номера снаружи, работающий автоинформатор, поведение водителя с пассажирами. Первым занимаются диспетчеры, вторым — контролёры, которые проверяют транспорт непосредственно на маршрутах.

О том, как устроена работа ЦОиКП можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».

На линии — с раннего утра

Работа диспетчерской привязана к расписанию городского транспорта. Первые автобусы выходят на маршруты рано утром, последние заканчивают движение поздно вечером. Поэтому служба работает с шести утра до полуночи. Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня в нашем центре работает небольшой состав. Диспетчерская служба состоит из трех смен. График работы нестандартный — он привязан к работе маршрутов, которые выходят на линию рано, а заканчивают поздно. Есть плановые перерывы, в том числе и на обед. Поэтому работает одна смена, потом два дня отдыхает — выходит следующая. У нас три смены и четыре старших руководителя — они работают сутками, то есть, выходят и работают с девяти до девяти. За ночь руководители успевают проконтролировать итог всей работы и сформировать отчетность, которая утром будет направлена и заказчику, и перевозчикам, — рассказывает Червинская.

Что требуется, чтобы попасть на работу в центр? Заместитель начальника поясняет:

— От кандидата необходимо только желание. Готового специалиста нам найти невозможно — обучаем на месте. Важно, чтобы человек понимал, куда он пришёл и зачем, — уточняет Наталья Червинская.

График нестандартный, подходит не всем, зато пол и возраст соискателей не важны. Есть надбавки за выслугу лет, как у всех бюджетников. Но Червинская считает, что людей в Центре держит не зарплата.

— Здесь работают те, кто умеет и любит помогать, кто чувствует свою значимость. Для меня важно: когда ты можешь помочь человеку — ты не зря живёшь. Я просто вижу, что от центра есть огромная польза, — считает Наталья Червинская. Фото: Савелий Петрушев

Работа в «поле»

Рабочий день Маргариты — контролёра центра — начинается на рассвете.

— Рано утром выезжаю на остановку. Провожу там от двух до трёх часов — в зависимости от круга автобуса. У некоторых он очень большой. Жду, пишу главному диспетчеру, уточняю, где мой автобус. Подъезжаю на нужную остановку так, чтобы водитель меня не ждал, — рассказывает Маргарита. Фото: Савелий Петрушев

Когда автобус подходит, контролер включает камеру и едет несколько остановок. Проверяет табло, автоинформатор, наличие обязательной информации в салоне, общее состояние транспортного средства. В конце поездки девушка подходит к водителю, оплачивает проезд наличными или картой и проверяет, выдаёт ли водитель билет по требованию.

— Потом еду в офис, скидываю всё зафиксированное в компьютер. Если есть нарушения — вношу в базу, направляю дальше. Водителю даётся время на устранение. Если через пять дней ничего не изменилось — еду снова. Опять фиксирую, — рассказывает Маргарита.

Часть проверок — плановая, и автобусы для нее выбираются по графику, часть по жалобам и запросам томичей. Помимо качества обслуживания контролёры считают пассажиропоток: сколько зашло, сколько вышло, сколько стоит на остановке. Эти данные используются при формировании новой маршрутной схемы и заключении контрактов с перевозчиками.

— Я нарушения выявляю и передаю руководству. Работа в поле — в дождь, в снег, в мороз. Надо до ночи проследить — значит, до одиннадцати-двенадцати будем стоять, — рассказывает Маргарита. — Бывает, что нарушение устраняется прямо на месте. Зашла в автобус — грязно. Говорю водителю: «Давайте устраним прямо сейчас». Он нашёл метёлку, подмёл. Поручни грязные — нашёл салфетки, протёр. Фото: Савелий Петрушев

Контролёров в штате сейчас двое, и этого, как правило бывает достаточно. Но когда нужно провести массовый анализ пассажиропотока, например, перед введением новой маршрутной сети, на остановки выезжают все — в том числе директор Центра и его заместитель.

Морозы и другие неприятности

Значимый фактор в работе диспетчерской — погодные условия.

— Для нас самые сложные — морозные времена. Конечно, жителям очень тяжело в ожидании транспорта, — говорит Наталия Червинская.

Низкие температуры становятся испытанием и для самих автобусов. По словам Червинской, минувшей зимой у некоторых перевозчиков возникали проблемы с замерзанием топлива. Из-за технических неисправностей машины сходили с маршрутов. Для пассажира это означает долгое ожидание на остановке. А для диспетчеров службы — необходимость выяснить, что произошло с автобусом, и зафиксировать ситуацию.

В такие моменты особенно важно оперативно получать информацию от перевозчиков. Если движение по обычной схеме невозможно, приходится прорабатывать варианты объезда и согласовывать изменения. Работа осложняется тем, что транспорт продолжает ходить и в выходные, когда большинство городских учреждений не работает в обычном режиме. Диспетчерская же остаётся на связи.

Летом нагрузка меняется. Из Томска уезжает часть студентов, пассажиров становится меньше. Но в течение года появляются другие задачи: новые жилые районы, изменение маршрутов и участки города, где автобусов не хватает.

А поговорить?

Диспетчеры принимают не только жалобы, но и справочные звонки: где сейчас автобус, через сколько будет, как доехать. В день поступает около десяти-пятнадцати обращений по поводу забытых вещей — зонтики, сумки. Бывает, что разыскивают детей. Фото: Савелий Петрушев

— Водителю нельзя высаживать детей. Не сработала карточка — водитель увёз ребёнка, высадил Бог знает где. Ребёнок в истерике. Куда позвонить? Здесь ответят всегда. Ни один звонок не остается без внимания, — уточняет Наталия.

Поступают и письменные обращения. Одно из запомнившихся — требование возместить моральный ущерб путём предоставления путёвки в санаторий «Космонавт» в связи с тем, что в салоне маршрутки не была размещена обязательная информация.

Есть заявители, которые звонят регулярно не по транспортным вопросам. Так, одна женщина каждый вечер уточняла время. День за днем.

— Скорее всего, человеку не с кем было поговорить, — объясняет Наталия Червинская. — Наши диспетчеры относились с пониманием и любезно делились информацией.

Все звонки, поступающие диспетчерам, записываются. Кстати, впоследствии их используют, чтобы обучать новых сотрудников. Например, таких, как Комашко Илья Владимирович.

— Человек, который «болеет» транспортом, — рассказывает Наталья. — Редкий экземпляр — видно, что он все делает с душой, вносит рациональные предложения. Мы очень гордимся, что он у нас работает. Такие люди способны изменить ситуацию.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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