«Возить нормально»: кто и как следит за томскими маршрутками
В диспетчерской Центра организации и контроля пассажироперевозок рабочий день начинается вместе с выходом на линию первых автобусов. Пока одни сотрудники следят за движением транспорта на мониторах и отвечают на звонки томичей, другие отправляются на маршруты — проверять состояние салонов, соблюдение расписания и работу водителей.
Организация пассажирских перевозок — это большая и сложная работа. ЦОиКП стоит «на передовой» этого процесса: организует, следит за дорожной обстановкой, направляет там, где это нужно. Диспетчерская — это настоящий мозговой центр, мостик между перевозчиками и томичами. Особенно работа Центра важна сейчас, когда мы стоим на пороге новых долгосрочных контрактов на городские маршруты, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.
Мы побывали в ЦОиКП и узнали, как устроена работа людей, которые каждый день следят за томскими маршрутками, с какими ситуациями им приходится сталкиваться и почему центру нужны новые сотрудники.
Автобусы на экране
Его задача — проверять, как перевозчики выполняют условия контрактов на обслуживание городских маршрутов. Поэтому сотрудники центра ежедневно собирают информацию о том, что происходит на линиях.
Причём работа эта не ограничивается наблюдением за автобусами на экране.
Эти же данные поступают на электронные табло прибытия на остановках, а также передаются в 2ГИС и Яндекс.Карты.
— Второе направление — линейный контроль — визуальный, выездной, — продолжает Наталия.
Это проверки того, что по навигации не увидишь: чистота салона, наличие схемы маршрута, читаемые номера снаружи, работающий автоинформатор, поведение водителя с пассажирами. Первым занимаются диспетчеры, вторым — контролёры, которые проверяют транспорт непосредственно на маршрутах.
О том, как устроена работа ЦОиКП можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».
На линии — с раннего утра
— Сегодня в нашем центре работает небольшой состав. Диспетчерская служба состоит из трех смен. График работы нестандартный — он привязан к работе маршрутов, которые выходят на линию рано, а заканчивают поздно. Есть плановые перерывы, в том числе и на обед. Поэтому работает одна смена, потом два дня отдыхает — выходит следующая. У нас три смены и четыре старших руководителя — они работают сутками, то есть, выходят и работают с девяти до девяти. За ночь руководители успевают проконтролировать итог всей работы и сформировать отчетность, которая утром будет направлена и заказчику, и перевозчикам, — рассказывает Червинская.
Что требуется, чтобы попасть на работу в центр? Заместитель начальника поясняет:
— От кандидата необходимо только желание. Готового специалиста нам найти невозможно — обучаем на месте. Важно, чтобы человек понимал, куда он пришёл и зачем, — уточняет Наталья Червинская.
График нестандартный, подходит не всем, зато пол и возраст соискателей не важны. Есть надбавки за выслугу лет, как у всех бюджетников. Но Червинская считает, что людей в Центре держит не зарплата.
Работа в «поле»
Рабочий день Маргариты — контролёра центра — начинается на рассвете.
Когда автобус подходит, контролер включает камеру и едет несколько остановок. Проверяет табло, автоинформатор, наличие обязательной информации в салоне, общее состояние транспортного средства. В конце поездки девушка подходит к водителю, оплачивает проезд наличными или картой и проверяет, выдаёт ли водитель билет по требованию.
— Потом еду в офис, скидываю всё зафиксированное в компьютер. Если есть нарушения — вношу в базу, направляю дальше. Водителю даётся время на устранение. Если через пять дней ничего не изменилось — еду снова. Опять фиксирую, — рассказывает Маргарита.
Часть проверок — плановая, и автобусы для нее выбираются по графику, часть по жалобам и запросам томичей. Помимо качества обслуживания контролёры считают пассажиропоток: сколько зашло, сколько вышло, сколько стоит на остановке. Эти данные используются при формировании новой маршрутной схемы и заключении контрактов с перевозчиками.
Контролёров в штате сейчас двое, и этого, как правило бывает достаточно. Но когда нужно провести массовый анализ пассажиропотока, например, перед введением новой маршрутной сети, на остановки выезжают все — в том числе директор Центра и его заместитель.
Морозы и другие неприятности
Значимый фактор в работе диспетчерской — погодные условия.
— Для нас самые сложные — морозные времена. Конечно, жителям очень тяжело в ожидании транспорта, — говорит Наталия Червинская.
Низкие температуры становятся испытанием и для самих автобусов. По словам Червинской, минувшей зимой у некоторых перевозчиков возникали проблемы с замерзанием топлива. Из-за технических неисправностей машины сходили с маршрутов. Для пассажира это означает долгое ожидание на остановке. А для диспетчеров службы — необходимость выяснить, что произошло с автобусом, и зафиксировать ситуацию.
В такие моменты особенно важно оперативно получать информацию от перевозчиков. Если движение по обычной схеме невозможно, приходится прорабатывать варианты объезда и согласовывать изменения. Работа осложняется тем, что транспорт продолжает ходить и в выходные, когда большинство городских учреждений не работает в обычном режиме. Диспетчерская же остаётся на связи.
Летом нагрузка меняется. Из Томска уезжает часть студентов, пассажиров становится меньше. Но в течение года появляются другие задачи: новые жилые районы, изменение маршрутов и участки города, где автобусов не хватает.
А поговорить?
— Водителю нельзя высаживать детей. Не сработала карточка — водитель увёз ребёнка, высадил Бог знает где. Ребёнок в истерике. Куда позвонить? Здесь ответят всегда. Ни один звонок не остается без внимания, — уточняет Наталия.
Поступают и письменные обращения. Одно из запомнившихся — требование возместить моральный ущерб путём предоставления путёвки в санаторий «Космонавт» в связи с тем, что в салоне маршрутки не была размещена обязательная информация.
Есть заявители, которые звонят регулярно не по транспортным вопросам. Так, одна женщина каждый вечер уточняла время. День за днем.
— Скорее всего, человеку не с кем было поговорить, — объясняет Наталия Червинская. — Наши диспетчеры относились с пониманием и любезно делились информацией.
Все звонки, поступающие диспетчерам, записываются. Кстати, впоследствии их используют, чтобы обучать новых сотрудников. Например, таких, как Комашко Илья Владимирович.
— Человек, который «болеет» транспортом, — рассказывает Наталья. — Редкий экземпляр — видно, что он все делает с душой, вносит рациональные предложения. Мы очень гордимся, что он у нас работает. Такие люди способны изменить ситуацию.
Текст: Егор Хворенков
Фото: Савелий Петрушев
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