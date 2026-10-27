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Томский футбольный клуб КДВ закрывают

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Руководство томского футбольного клуба КДВ приняло решение о его закрытии и начале ликвидации соответствующей автономной независимой организации. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили игрокам, тренерскому штабу и административному персоналу.

Как уточняют в группе клуба «ВКонтакте», в воскресенье КДВ предстоит провести заключительный матч в Самаре против «Крыльев Советов-2».

Напомним, футбольный клуб КДВ был создан в 2025 году. Первый официальный матч он сыграл 12 апреля. Клуб выступает во Второй лиге, дивизион «Б»: по итогам 2026 года КДВ занял второе место.

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