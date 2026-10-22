18+
18+
РЕКЛАМА

«Ростелеком» выступит техническим партнером фестиваля «Технопредки» в Томске

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска фестивали мероприятия для детей «Ростелеком» выступит техническим партнером фестиваля «Технопредки» в Томске

«Ростелеком» выступит техническим партнером семейного фестиваля «Технопредки: игры объединяют», который пройдет 23 и 24 октября в Томске по адресу: ул. Шевченко, 47б. Компания обеспечит площадку скоростным беспроводным интернетом и представит собственную интерактивную локацию.

Посетителям фестиваля «Ростелеком» откроет услугу «Управляемый Wi-Fi». Для организации бесшовного покрытия специалисты провайдера установили семь точек доступа в интернет и запустили канал связи с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Гости смогут подключиться к сети Technopredki_Public, пройдя авторизацию любым удобным способом: через портал «Госуслуги», мобильное приложение банка или по номеру телефона.

На мероприятии гостей ждут развлекательные зоны и образовательные интерактивы. Дети и взрослые смогут принять участие в этнических, компьютерных, настольных, спортивных и профориентационных играх, а также познакомиться с технологиями томских предприятий в увлекательном формате.

— «Технопредки» — один из любимых семейных фестивалей томичей. Мы не первый раз выступаем партнером мероприятия как в части обеспечения интернетом, так и в организации собственного креативного пространства. В этом году в зоне «Ростелекома» мы проведем мастер-классы по генерации изображений в нейросетях, предоставим возможность поиграть в компьютерные игры и подарим сувениры участникам, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Организатор фестиваля «Технопредки: игры объединяют» — детский технопарк «Кванториум». Проект реализуется при грантовой поддержке Движения Первых совместно с Правительством Томской области.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdPjv68.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Обстановка с топливом в Томской области стабилизировалась, но ограничения снимать рано — власти

14 октября 2026
Томские новости

Томич стал жертвой мошенников при покупке бензина онлайн

5 октября 2026
Томские новости

Завтра томичей ждут дождь, мокрый снег и гололедица

16 октября 2026
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение на Комсомольском проспекте

20 октября 2026
Томские новости

На следующей неделе в Томске проверят системы оповещения

29 сентября 2026
Томские новости

Томский Фонд развития промышленности в 2026 году недополучил 250 млн рублей из госбюджета — сенатор

3 октября 2026
Томские новости

Томская область за 9 месяцев снизила ввод жилья на 5,6%

22 октября 2026
Томские новости

В Кабинете Пушкинского открылась выставка «Флора Сибири: художественное исследование»

16 октября 2026
Томские новости

Около сотни спортсменов примут участие в финале первенства Томской области по мотокроссу

24 сентября 2026