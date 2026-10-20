18+
18+
РЕКЛАМА

Северск намерен привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Город, Томские новости, Экономика и финансы, деньги бюджетные отношение интересные новости Томска Северск намерен привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Администрация закрытого города Северск объявила аукцион на привлечение возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Цель кредитования — финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Срок привлечения средств — 730 дней. Максимальная процентная ставка — 16,42%.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 октября, итоги планируется подвести 29 октября.

Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2026 год в последней редакции предусматривают доходы в объеме 8,1 млрд рублей, расходы — 8,2 млрд рублей, дефицит — 0,1 млрд рублей, или 1,2% расходов.

По данным администрации города на 1 июня 2026 года, муниципальный долг ЗАТО составлял 363,6 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Депутаты одобрили введение турналога в Томске

2 октября 2026
Работа

Собрать деталь и не ошибиться: в Томске выбрали лучшего специалиста по робототехнике страны

22 сентября 2026
Томские новости

Итальянский барабанщик Роберто Порта выступит в Томске

6 октября 2026
Томские новости

В Томске жители боле 1200 домов останутся без воды завтра

14 октября 2026
Томские новости

Томские фонтаны готовят к зиме

28 сентября 2026
Томские новости

В Томске начался отопительный сезон

21 сентября 2026
Томские новости

Томские ученые предложили способ переработки солнечных батарей в полезное сырье

29 сентября 2026
Томские новости

Область списала Томску две трети долга по бюджетному кредиту

2 октября 2026
Томские новости

Награду за убитых медведей планируют ввести в Томской области

1 октября 2026