Северск намерен привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

20 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Администрация закрытого города Северск объявила аукцион на привлечение возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Цель кредитования — финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Срок привлечения средств — 730 дней. Максимальная процентная ставка — 16,42%.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 октября, итоги планируется подвести 29 октября.

Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2026 год в последней редакции предусматривают доходы в объеме 8,1 млрд рублей, расходы — 8,2 млрд рублей, дефицит — 0,1 млрд рублей, или 1,2% расходов.

По данным администрации города на 1 июня 2026 года, муниципальный долг ЗАТО составлял 363,6 млн рублей.

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