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В томском «Доме культур» готовится к открытию суши-бар «Тандемо»

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В гастрохолле «Дом культур» на ул. Усова, 4 готовится к открытию первая томская точка сети суши-баров «Тандемо».

Сеть родом из Юрги работает с 2018 года. Основу меню составляют суши и роллы, в том числе классические, запечённые и темпура.

О выходе «Тандемо» в Томск свидетельствуют актуальные объявления самой компании о наборе команды для новой точки в «Доме культур». В них также говорится, что в 2027 году сеть планирует открыть в городе ещё два заведения.

Сам «Дом культур» начал работать в тестовом режиме летом 2026 года. На первом этаже пространства разместился гастрохолл с разнообразными гастрономическими проектами.

Точная дата открытия «Тандемо» в Томске пока не сообщается.

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