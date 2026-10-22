Томская область за 9 месяцев снизила ввод жилья на 5,6%

22 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Объем ввода жилья в Томской области по итогам января-сентября 2026 года составил 200,8 тыс. кв. м, что составляет 36,8% от плана, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

— Основной ввод жилья осуществлен за счет индивидуального жилищного строительства. Жители построили 148,9 тыс. кв. метров жилья, что составило 74,1% от введенного в регионе жилья. Предприятия (застройщики — прим. ред.) ввели 52 тыс. кв. метров», — уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, за январь–сентябрь 2025 года в регионе было введено 212,6 тыс. кв. м жилья. Таким образом, по итогам девяти месяцев текущего года показатель снизился на 5,6%.

Как сообщалось, по итогам 2025 года Томская область ввела 388 тыс. кв. м жилья, что практически на треть меньше показателя 2024 года. Изначально по итогам 2026 года власти региона надеялись вернуться к позапрошлогодним темпам, введя в эксплуатацию 546 тыс. кв. м жилья. Однако затем прогноз понизили до 432,4 тыс. кв. м, что, в свою очередь, на 11,4% больше, чем по итогам 2025 года, но на 20,8% ниже первоначального плана. В 2027–2029 годах ожидается рост ввода жилья на 114,5-142,1% — до 876 тыс. кв. м.

Среди причин снижения ввода жилья, в частности, многоквартирных домов, власти называли прекращение действия с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках по ставке 8% годовых, а также высокую стоимость предоставляемых ипотечных кредитов гражданам и займов застройщикам.

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