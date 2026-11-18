Московские трамваи прошли обкатку в Томске, их выпустят на линию в начале декабря

Два московских трамвая, прибывших в Томск в конце лета, прошли обкатку после проведенной техподготовки. Их также перекрасили в «единый томский стиль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, процедура проходила без пассажиров. Специалисты выясняли, остались ли какие-либо недочеты в работе транспортных средств.

По словам мэра Томска Дмитрия Махини, трамваи показали себя хорошо. Предполагается, что их выпустят на линию к началу декабря. При этом вагоны не будут привязаны к конкретному маршруту.

А узнать больше об истории Томского трамвая можно в нашем выпуске «Анатомии Томска».

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