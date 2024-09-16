Анатомия Томска. Трамвай «однёрочка»

16 сентября 2024 / Томский Обзор

В 2024 году Томск отмечает свое 420-летие. В нашем новом проекте «Анатомия Томска» рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах нашего города.

В первом выпуске говорим об одном из главных транспортных символов города, томском трамвае. В этом году он отмечает юбилей — 75 лет с момента запуска.

— Томский трамвай сегодня — это бренд Томска, один из самых любимых видов общественного транспорта. Исторически у нас сложились пять маршрутов. И сегодня мы рассматриваем возможность продления одного из них — маршрута номер пять — до Черемошников. Мы сделаем это, когда пополним подвижной состав и наберем под него достаточное количество кадров, — рассказывает председатель комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Томска Ольга Свахина.

На протяжении последнего десятилетия парк трамваев постоянно пополнялся. Часть из вагонов — новые, часть — были в употреблении и приехали в Томск из Москвы. По словам О. Свахиной, все они стали для ТТУ серьезным подспорьем. В рамках Федеральной программы «Безопасные качественные дороги» по договору лизинга в этом году в Томск доставили пять новых трамваев для работы по маршруту № 1. В рамках муниципальной программы запланировано приобретение еще 15 трамваев (по 3 единицы в год), начиная с 2026 года и 30 троллейбусов (по 5 единиц ежегодно), начиная с 2025 года.

— Каждый год в бюджет города закладываются средства на ремонт трамвайных путей. В этом году по поручению мэра выделены дополнительные средства, чтобы привести в порядок трамвайное кольцо на Черемошниках. В следующем году запланированы масштабные работы на Комсомольском проспекте и других участках. Мы также планируем принять участие в различных федеральных программах, за счет которых возможно не только обновить подвижной состав, но и провести модернизацию депо, тяговых подстанций и контактно-кабельной сети. Предварительные расчеты уже выполнены, — отмечает она.

Томский трамвай на пл. Батенькова Фото: Анастасия Нейзлер

Реконструкция путей уже ведется на разворотной площадке на Черемошниках — по словам директора томского Трамвайно-троллейбусного управления Сергея Поминова, там все идет согласно графику. По контракту работы должны завершиться третьего октября, но подрядчик может закончить их раньше. На следующий год планируется модернизировать участок на пр. Комсомольский (от пр. Кирова) — уже есть сметные расчеты, вопрос только в финансировании.

Сегодня власти города и области также рассматривают возможность существенной модернизации имеющегося подвижного состава, например, по методу новосибирских коллег. Он заключается в том, что можно полностью обновить трамвайные вагоны — интерьер, обшивку, сидения, оставив прежними только колесные пары и ряд других ключевых элементов.

— Таким образом, трамваи будут выглядеть и ощущаться как новые, но это дешевле, чем покупать абсолютно новые трамваи. Если такой вариант всех устроит, то в течение двух-трех лет проведем модернизацию парка трамваев, — говорит Ольга Свахина.

По словам председателя комитета по организации пассажироперевозок, огромная заслуга в том, что томский электротранспорт функционирует, у коллектива ТТУ. Сейчас на учебном комбинате существенно выросла стипендия — с 12-16 тысяч рублей до 24 тысяч. Учитывая имеющийся парк трамваев, нехватки водителей нет, а вот кондукторов можно набрать еще, говорит директор управления. Сейчас на предприятии организуют бригады: будут проводить между ними соревнования, чтобы исключить нарушения графика и тренировать дисциплину.

— Кстати, горожане и гости города интересуются историей томского электротранспорта. Что видно по востребованности нашего музея — мы стабильно водим туда экскурсии. В этом году планируем приглашать в него учеников профильных колледжей, которые готовят технических работников. Будем рассказывать им историю нашего ТТУ. Я был недавно с командировкой в Новосибирске, посещал местный музей в одном из парков. У нас музей не хуже, чем в Новосибирске, где-то даже лучше, история Томска больше, — рассказывает Сергей Поминов.

— Люди здесь горят своим делом, хотя работа и непростая. Но общественный транспорт, хоть он и убыточный, очень нужен Томску. Наш город маленький, уютный, и томский трамвай — его неотъемлемая часть. Поэтому его, как и Томск, нужно делать лучше. А томичам желаю только самого лучшего, при этом, оставаться людьми и уважать друг друга, быть взаимовежливыми — отмечает Ольга Свахина.

— Томский трамвай — это самый удобный транспорт. На трамвае ты никогда никуда не опаздываешь, можешь планировать свое время. И городской транспорт нужно развивать. «Частник» может в любой момент уйти, а муниципальный транспорт — останется, — считает директор ТТУ Сергей Поминов.

Трамвай — вид городского транспорта, обладающий особым очарованием Фото: Анастасия Ткаченко

Инфографика: Федор Шумилов

Комментарии: Егор Хворенков

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