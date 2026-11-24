В Сибири почти 4 000 семей подключили сервисы платформы «Ростелеком Ключ» в этом году

24 ноября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

С начала года еще четыре тысячи сибирских семей подключили мобильное приложение «Ростелеком Ключ», которое позволяет управлять умными сервисами для дома. Общее число пользователей в Сибири достигло почти 130 тысяч. Платформа наиболее востребована в Новосибирской области, Красноярском крае, в Республике Бурятия, Забайкалье и на Алтае.

Самые востребованные у сибиряков сервисы «Ключа» — умная домофония и комплексное видеонаблюдение. Современные домофонные панели обеспечивают контроль за доступом в подъезд: через смартфон пользователи могут не только управлять дверью, но и отслеживать посетителей в режиме реального времени или в видеоархиве. За год услугу подключили жильцы 328 подъездов, общее число превысило 3,3 тысячи.

Комплексное видеонаблюдение дает возможность в режиме реального времени контролировать обстановку во дворе и местах общего пользования, а также хранить архив записей и получать уведомления о событиях. Сейчас за безопасностью на придомовых территориях в многоэтажках Сибири следят около 7,3 тысячи камер «Ростелекома».

— В общероссийском срезе Сибирь входит в тройку лидеров по количеству пользователей экосистемы «Ключ». В нашем макрорегионе сервисами платформы оснащено свыше 1 370 многоквартирных домов и их количество ежегодно увеличивается. Наиболее интенсивный прирост подключений в этом году мы фиксируем в Алтайском крае и Республике Бурятия, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Экосистема «Ключ» постоянно модернизируется: появляются новые решения и расширяются возможности уже действующих. Так, запущен сервис «Свободная парковка», который позволяет получить информацию о парковочных местах во дворе, а также дополнена функцией распознавания лиц умная домофония — технология уже работает в новостройках Томска и Новоалтайска.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

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