Лечиться, жить и учиться. Томск на карте медицинского туризма

14 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области давно и с разной эффективностью обсуждается вопрос повышения привлекательности региона для туристов. Однако деревянное зодчество и богатая история — далеко не единственное, чем Томск может привлекать людей из других регионов и стран. Многие приезжают сюда, чтобы буквально решить вопрос жизни и смерти.

Речь идет о медицинском туризме. Как с ним обстоят дела в регионе, обсудили на круглом столе, организованном агентством «Интерфакс». В разговоре участвовали представители власти, главные врачи клиник и научных центров. Они сошлись в одном: Томск уже принимает много пациентов из других регионов и стран, хотя целенаправленно их не привлекал.

Цифры и деньги

Заместитель председателя правительства региона Светлана Грузных сообщила, что объём медицинской помощи иногородним пациентам вырос на 9%. Основную долю дают научно-исследовательские институты, прежде всего кардиологии и онкологии. Люди чаще всего едут за высокотехнологичной помощью в стационаре.

Территориальная программа обеспечивает жителей Томской области помощью на 30 млрд рублей. Ещё около 1,8 млрд рублей регион дополнительно привлекает за счёт пациентов из других территорий. Часть потока идёт и в частные клиники.

Заместитель директора территориального фонда ОМС Наталья Ястребова уточнила, что на НИИ онкологии и НИИ кардиологии приходится 80% такой помощи. В 2025 году по межтерриториальным расчётам помощь получили почти 19 тысяч человек. За томичей, лечившихся в других регионах, фонд заплатил 500 млн рублей. Около 40% этих расходов приходится на север области: жители Стрежевого ездят в Нижневартовск.

Что лечат

Директор Томского НИМЦ академик Вадим Степанов рассказал, что центр принимает до 150 тысяч пациентов в год, около 30 тысяч из них лечатся в стационаре. Примерно треть стационарных пациентов, то есть 10 тысяч человек, приезжает из других регионов. Иностранцев около 500 в год, в основном из стран СНГ, но есть клиенты из Колумбии, Замбии и Великобритании.

— Мы изначально не рассматривались для медицинского туризма. Для нас это просто пациенты, которым мы обязаны оказать помощь, — отметил Степанов.

Больше всего иногородних приходится на кардиологию и медицинскую генетику. Стационар центра, рассчитанный более чем на тысячу коек, загружен полностью. Расширить поток поможет новый корпус НИИ кардиологии на 2 тысячи мест.

Главный врач онкологического диспансера Максим Грищенко подчеркнул, что в Томск едут «на врача»: стандарты онкологической помощи в стране едины, и выбор делают из-за специалистов.

— Несмотря на то что у нас много высокотехнологичного оборудования, оно ничего бы не значило без врачей, которые его освоили и благополучно используют каждый день, — подчеркнул Максим Грищенко, уточнив, что в онкодиспансер едут не только за операциями, но и за диагностикой и удобством поликлиники, «потому что прием амбулаторный тоже очень привлекательный».

За год в диспансере прооперировали почти 4,5 тысячи пациентов, 96% из них приехали из 85 регионов и 11 стран. Новый хирургический корпус позволяет проводить 28–36 операций в день. Диспансер — единственное учреждение в области, где проводят высокотехнологичные диагностические операции с использованием эндоскопа, также в нем активно используют фотодинамическую терапию. Среди перспективных предложений Грищенко назвал чекапы мужского и женского здоровья.

В НИИ микрохирургии, единственном такого формата в России, сегодня каждый четвёртый пациент приезжает из другого региона. В прошлом году — каждый пятый, рассказал хирург Андрей Байтингер. Врачи из других регионов приезжают на курсы повышения квалификации и затем направляют к коллегам своих пациентов.

Уникальные направления

Исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Юрий Воробьёв перечислил направления, которые область развивает. Респираторный центр ведёт пациентов с хроническими болезнями лёгких, к нему обращаются жители Кемерова, Алтайского и Красноярского краев. Центр экстрапирамидных расстройств, единственный в Сибири, помогает пациентам с болезнями Паркинсона и Альцгеймера. В областной клинической больнице развивают ревматологию с междисциплинарной командой.

Главный врач Областного перинатального центра Игорь Степанов выделил репродуктивные технологии. Совместно со специалистами НИИ генетики врачи центра проводят генетическое исследование эмбрионов и переносят те из них, у которых не выявлены исследуемые наследственные нарушения. Так рождаются дети у пар с риском наследственных болезней.

— В моем понимании, привлечение иногородних пациентов можно строить вокруг уникальной методики, уникального специалиста или [делать ставку] на помощь, которую можно оказать комплексно. Мы прекрасно понимаем, что к нам могут ехать пациентки беременные, с выявленными врождёнными пороками сердца [у плода], которые будут у нас родоразрешаться, а потом проходить лечение в НИИ кардиологии, — отметил Игорь Степанов, подчеркнув, что одна из самых привлекательных с точки зрения медицинского туризма сторон региона — возможность взаимодействия с научными центрами.

Главный врач клиник СибГМУ Максим Зоркальцев напомнил про научные школы терапевтов, кардиологов, урологов, акушеров-гинекологов, эндокринологов, неврологов и диагностов. Университет ежегодно обновляет оборудование на сумму порядка 200 млн рублей по федеральным программам. Сегодня от разработок требуют не статей, а регистрации и практического внедрения. Так, технология диагностики глазного дна с помощью ИИ получила удостоверение и вошла в реестр российского программного обеспечения.

В свою очередь, Светлана Грузных отдельно упомянула образовательный туризм. СибГМУ она назвала лучшим университетом за Уралом по качеству: каждый год в Томск приезжает много абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

Главным ограничением зампред регионального правительства считает логистику. Дорогие авиабилеты, мало рейсов и слабая дорожная связь с соседними регионами сдерживают поток пациентов и студентов. В остальном, по её словам, город готов: здесь молодёжная среда, развитая система заведений общественного питания, строится новая гостиница, достаточно жилья внаём.

В завершение Грузных рассказала о сервисном проекте. Пациенту, который выбирает, где лечиться, должно быть понятно и комфортно.

— Наша сервисная задача заключается в подборе медицинской бригады, встрече в аэропорту, если это необходимо, или формировании маршрута, размещении, сопровождении, переводе (для иностранцев). По сути, сегодня мы эту услугу собираем, — отметила Светлана Грузных. — Томск уникален еще и тем, что мы на генетическом уровне умеем договариваться, работать в команде. Это главное преимущество, когда не существует разрозненности профессиональной в медицинском сообществе, когда существует такая сборка, связь, которая объединяет наших медиков для оказания помощи людям.

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