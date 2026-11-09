От вечной мерзлоты до исторических маршрутов: чему учатся друг у друга регионы Сибири и Дальнего Востока

9 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как регионы Сибири и Дальнего Востока работают с культурным наследием? Кому-то приходится сохранять целые исторические кварталы, кому-то — приспосабливаться к условиям вечной мерзлоты, а кто-то придумывает, как воссоздать утраченные памятники с помощью цифровых технологий.

Рассказываем, о чем шла речь на прошедшем в сентябре в Томске совещании специалистов по охране культурного наследия.

Подлинность как принцип

Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

В Томске насчитывается более 1600 ценных исторических зданий и строений. Особенность региона — не только количество памятников деревянного зодчества, но и историческая застройка целых кварталов. По словам Елены Перетягиной, председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, подход региона заключается в стремлении сохранить здания на их исторических местах.

— Для Томска характерно сохранение подлинности. Есть примеры, где целыми кварталами восстанавливаются в новых конструкциях новоделы, ничего общего не имеющие с историчностью. С одной стороны, это положительный опыт, когда инвестора заводят на определённую территорию и появляется финансирование. Но в Томске характерным отличием является то, что мы руководствуемся принципами сохранения подлинной культуры деревянных домов, как бы это ни было сложно, — рассказала Перетягина.

По её словам, состояние многих исторических домов критическое. Для их сохранения в регионе действуют муниципальная программа «Дом за рубль», программа сохранения деревянного зодчества, областная программа сохранения объектов культурного наследия. Используются и федеральные средства.

Восстановленный «Дом за рубль» на Кирова, 27а Фото: Владимир Дударев

Однако концентрация исторической застройки в Томске настолько велика, что охватить все объекты существующими механизмами сложно. Поэтому регион предложил Министерству культуры предусмотреть ежегодное федеральное финансирование в размере 150 миллионов рублей для сохранения зданий, вошедших в предмет охраны исторического поселения Томска.

Помимо локальных участков застройки, сохранять нужно целые комплексы и градостроительные образования — такие как Татарская слобода и место основания Томска — Воскресенская гора, а также прилегающий к ней район Болото.

Дом купца А. Москова, ул. Татарская, 46 Фото: Елена Фаткулина

— Татарская Слобода на сегодняшний день представляет собой комплекс деревянной застройки с архитектурными доминантами — двумя мечетями — сохранившей не только архитектуру мусульманского жилья, народного зодчества, но и этнографические моменты, дошедшие до наших времен, как примеры быта томских татар, и многие другие ценные объекты, — считает Перетягина.

По словам Перетягиной, ценность района заключается не только в архитектуре отдельных зданий, но и в традиционной планировке домов, расположении жилых и гостевых помещений, особенностях формирования улиц.

Ещё один элемент старого города, которому специалисты предлагают уделить внимание, — усадебные ворота. В 1960–1970-х годах многие томские дома ещё сохраняли такие конструкции, но со временем большинство из них исчезло. Сейчас в ТГАСУ по архивным материалам восстанавливают чертежи утраченных ворот.

Ворота дома по адресу Соляной пер., 18 Фото: https://tomsk1604.ru/home/gates/

— Это замечательные ворота, формирующие некие курдонеры при усадьбах, заполняющих весь город. И каждая территория, каждая усадьба была огорожена замечательными кирпичными, деревянными воротами. Я из своей практики, работая со студентами, видела, что многие брали тему формирования декора в Томске, в том числе, подбор данных по утраченным воротам. Мне кажется, что эта работа по формированию ограждений на территории отдельных домов, усадеб очень перспективна, — сказала Перетягина.

Работа по сохранению исторической среды ведётся и за пределами Томска. Статус исторического поселения регионального значения получило село Нарым. Особый режим сохранения предусмотрен для территории Тимирязева, где находятся археологические памятники.

При этом исторические объекты предлагают объединять в туристические маршруты. Один из них связывает Томск и Нарым, другой проходит по старому Спасскому тракту. В него включены Яр, Тоянов городок, Орлиное гнездо, Спасская церковь, территории в районе Басандайки, родники и другие объекты. Регион обширный, осваивался в том числе казачеством, а главным материалом было дерево, — напоминает Перетягина. Поэтому деревянное зодчество развивалось не только в Томске, но и в Парабельском и Асиновском районах.

Также она подчеркнула, что развитие туризма должно опираться на сохранение самого наследия, а не подменять его созданием туристической инфраструктуры.

— Когда мне говорят, что туризм — это гостиница, это всё верно. Но гостиницы без подлинных маршрутов и ценностей просто будут не нужны. Рассказать о ценности — это одно, а организовать сохранение ценности — это другое, — отметила она.

Якутия: реставрация на вечной мерзлоте

Если в Томске одна из главных задач — сохранить подлинные здания и историческую планировку, то в Якутии к этим проблемам добавляются особенности климата и грунта.

В республике насчитывается 1944 объекта культурного наследия, из которых более 1100 — памятники археологии. Сейчас отобрали 11 объектов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот, однако найти инвесторов для их восстановления непросто.

Из трех потенциальных один недавно отказался от своих планов. Сейчас работа продолжается по двум объектам.

По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха Николая Макарова, реставрация исторических зданий здесь требует особых технических решений. В частности, приходится учитывать состояние вечной мерзлоты и необходимость устройства свайных фундаментов. Глубина свай может достигать 30 метров, что значительно увеличивает стоимость работ.

— Когда мы ведем речь о восстановлении объектов культурного наследия на территории Крайнего Севера, мы должны понять, что прямо во льду мы будем их восстанавливать, после чего они будут стоять на так называемых ножках, — рассказал Макаров.

Современный дом, стоящий на сваях. Фото: https://polartravel.atorus.ru/arkhitektura-na-vechnoy-merzlote

Дополнительные сложности создают инженерные коммуникации, которые в Якутске проходят не под землёй, а снаружи. Историческое здание может оказаться буквально рядом с такими коммуникациями, что затрудняет работы.

Так произошло с Якутским реальным училищем — зданием площадью около 2,5 тыс. квадратных метров. Памятник стоит рядом с квартальными коммуникациями, и из-за этого несколько раз не удавалось пройти экспертизу: памятник угрожает инфраструктуре, а инфраструктура — памятнику. При этом проблемы с грунтом возникли у здания вскоре после строительства.

— Якутское реальное училище было построено в 1911 году по самым современным технологиям того времени. И якутский губернатор Иван Иванович Крафт распорядился, чтобы оно отапливалось через паровой котёл. Но этот паровой котёл поставили во дворе училища и не учли то, что он будет заставлять оттаивать мерзлоту. Соответственно, этот паровой котёл разрушил вечную мерзлоту, и через десять лет здание пришло в негодность, — рассказал Макаров.

Новое каменное здание реального училища по ул. Полицейская (ныне ул. Ярославского), открытое в 1911 году Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутское_реальное_училище? ysclid=mvq26aui3f402634060

Несмотря на сложности, в Якутии продолжают искать способы привлечения инвесторов. Дом Потапова планируют передать в аренду на 49 лет за символическую плату. Для дома Чепалова, 5 инвестор уже найден, жильцы расселены. Ещё один объект — «Теремок», бывшее здание штаба Якутской авиагруппы воздушного флота СССР, — пока ожидает нового инвестора после отказа предыдущего.

Макаров также отметил, что Якутия заинтересована в томском опыте реставрации. По его словам, собственная реставрационная школа в республике только формируется.

— Когда мы изучаем историю Якутии, мы всегда вспоминаем Томск. Сравнение уровня сохранения культурного наследия в Якутии и Томске будет в огромную пользу томских коллег. В этом направлении вы продвинулись на колоссальное расстояние. И если мы говорим о Якутске как только зарождающейся реставрационной школе — у нас за последних 10 лет появились только первые реставраторы, первые эксперты — то у вас это уже реставрация.

Амурская область: восстановить то, чего уже нет

Другой подход к работе с историческим наследием представили специалисты Амурской области. Здесь с помощью цифровых технологий воссоздают облик Албазинского острога — крепости XVII века, от которой не сохранилось исторических построек.

Реконструкции Албазинского острога: а) макет 1989 г. располагаемый в Амурском областном краеведческом музее за авторством Артамонова Ю.А.; б) графический эскиз разработанный Артемьевым А.Р. в 1999 г.; в) план разработанный Трухиным В.И. в 2018 г.; г) эскиз, созданный Багриным Е.А. в 2019 г. Фото: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=73063

Острог появился на Амуре в XVII веке и несколько раз перестраивался. В 1685 году крепость пережила осаду цинской армией, а после заключения Нерчинского договора в 1689 году русские оставили Албазин. Сам острог был уничтожен, поэтому его современная реконструкция основана не на сохранившемся здании, а на исторических документах и археологических данных. Сегодня облик острога восстановлен в цифровой модели, представленной в музейно-культурном центре недалеко от Благовещенска.



Как рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Алексей Лохов, работа над цифровой реконструкцией началась около пяти лет назад. В команду вошли историк, математик и специалист по информационным технологиям.

Основой стали архивные документы, прежде всего росписи 1674–1684 годов, в которых сохранились сведения о размерах и устройстве крепости. Исследователи также использовали исторические изображения осады Албазина и археологические данные.

— Основой для любой цифровой реконструкции, конечно, служит работа с первоисточниками. Фундаментом нашей работы стали подлинные архивные тексты. Ключевыми документами являются росписи 1674–1684 годов. Именно они дают нам точные метрические привязки, — рассказал Лохов.

Фрагмент рисунка «Luosha» содержащего Албазинский острог Фото: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=73063

Археологические исследования позволили уточнить расположение воеводского двора, Спасской церкви, валов и рвов. Полученные сведения дополнили геодезическими измерениями и перенесли в цифровую модель.

— С помощью 3D-принтера мы напечатали острог. Это практически точная модель Албазинского острога до 1685 года, — рассказал Лохов.

Ее установили в музейном центре, культурной площадке в 30 километрах от Благовещенска.

Экспозиция в холле 7 корпуса университета (вид с востока). Фото: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=73063

Сам острог находился значительно дальше — примерно в 300–400 километрах от города, в пограничной зоне.

Помимо самой крепости, исследователи создали цифровую реконструкцию первой осады Албазинского острога в 1685 году. На ее основе сделали компьютерную анимацию, которую используют для интерактивных инсталляций. Последнюю версию представили публике в 2024 году. Лохов добавил, что технология пригодилась и для другого макета — фортификационного сооружения «Артиллерийский полукапонир». Модель в масштабе 1/35 установили на военно-историческом комплексе в городе.

Текст: Софья Сирота, Елена Фаткулина

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