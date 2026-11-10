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В центре Томска установили новые лавочки

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Около 20 новых лавочек и урн установили на пр. Ленина в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Они располагаются вдоль главной городской артерии на участке от пл. Ново-Соборной до ул. Усова. Финансирование на новые объекты удалось привлечь в рамках в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Реализация проекта направлена на повышение туристической привлекательности города и создание доступной среды для отдыха на свежем воздухе.

— И гостям города, и томичам будет где посидеть, отдохнуть и не спеша насладиться красотой и атмосферой Томска, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Фото: Савелий Петрушев

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