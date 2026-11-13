18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске повторно законсервировали бывшую усадьбу Фуксмана

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, дома здания деревянная архитектура интересные новости Томска вандалы В Томске повторно законсервировали бывшую усадьбу Фуксмана

Подрядчики провели повторную консервацию деревянной исторической усадьбы на пер. Б. Хмельницкого, 5.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, аналогичные мероприятия проходили в ноябре 2025 года. Но в сентябре 2026 года старая консервация пострадала от вандалов. Поэтому специалистами пришлось вновь «зашивать» оконные и дверные проемы, чтобы предотвратить проникновение в дом посторонних.

Жителей близлежащих домов просят сообщать о хулиганских действиях в усадьбе заместителю главы администрации Кировского района по номеру 56-33-64, в жилищно-коммунальный отдел администрации (56-05-97) или в районное отделение МВД: 79-55-04.

Двухэтажное здание на пер. Б. Хмельницкого, 5 — бывшая усадьба купца-пароходчика Ильи Леонтьевича Фуксмана, построенная в конце XIX века.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Северск намерен привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

20 октября 2026
Томские новости

Томский подрядчик предложил мэрии взять консервацию деревянных домов на себя

14 октября 2026
Томские новости

В Томске закрыли доступ в ценный дом на пер. Красный

31 октября 2026
Томские новости

Девять пескоразбрасывателей работали ночью на улицах Томска

21 октября 2026
Томские новости

В Томской области запрещают продажу вейпов

5 ноября 2026
Томские новости

Томский политех отремонтирует фасад и кровлю химического корпуса за 95 млн рублей

9 ноября 2026
Томские новости

В Томской области на треть сократилось производство мебели

29 октября 2026
Томские новости

«Пирога» откроет шестую кафе-пекарню в Томске

20 октября 2026
Томские новости

От киберспорта до нейросетей: «Ростелеком» погрузил томичей в мир цифровых технологий на семейном фестивале в Томске

28 октября 2026