В Томске повторно законсервировали бывшую усадьбу Фуксмана

13 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Подрядчики провели повторную консервацию деревянной исторической усадьбы на пер. Б. Хмельницкого, 5.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, аналогичные мероприятия проходили в ноябре 2025 года. Но в сентябре 2026 года старая консервация пострадала от вандалов. Поэтому специалистами пришлось вновь «зашивать» оконные и дверные проемы, чтобы предотвратить проникновение в дом посторонних.

Жителей близлежащих домов просят сообщать о хулиганских действиях в усадьбе заместителю главы администрации Кировского района по номеру 56-33-64, в жилищно-коммунальный отдел администрации (56-05-97) или в районное отделение МВД: 79-55-04.

Двухэтажное здание на пер. Б. Хмельницкого, 5 — бывшая усадьба купца-пароходчика Ильи Леонтьевича Фуксмана, построенная в конце XIX века.

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