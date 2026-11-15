Водитель «Рено» погиб при столкновении с локомотивом в Томской области
15 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
В пятницу, 13 ноября, в Томской области столкнулись локомотив без состава и «Рено Логан», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.20 на 10 километре трассы «Первомайское-Белый Яр». По предварительным данным, автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
В результат ДТП водитель «Рено» погиб. Женщина-пассажир легкового автомобиля доставлена в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».