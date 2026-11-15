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Водитель «Рено» погиб при столкновении с локомотивом в Томской области

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В пятницу, 13 ноября, в Томской области столкнулись локомотив без состава и «Рено Логан», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.20 на 10 километре трассы «Первомайское-Белый Яр». По предварительным данным, автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результат ДТП водитель «Рено» погиб. Женщина-пассажир легкового автомобиля доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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