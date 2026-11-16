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В начале декабря в Томске включат новогоднюю иллюминацию

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Новогодняя иллюминация в Томске заработает первого декабря. Всего в городе разместят около 500 световых объектов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом сезоне томичи увидят консоли «Северная звезда», «Снежинка», «Российские узоры», «Фонарики», перетяжки «Каменный цветок», «Небо», «Колокольчик», а также гирлянды, объёмные шары и другие элементы.

Праздничное настроение будут создавать и одиннадцать светодиодных фонтанов, в том числе «Солнечный цветок», «Бенгальские огни», «Источник», «Зимний сад», «Морской бриз» и «Райское дерево».

— Очень важно: украшения хрупкие, особенно в наши сибирские морозы. Пожалуйста, относитесь к ним бережно. Традиционно призываю магазины, салоны красоты, кафе и другие организации, предприятия и жителей украшать витрины, фасады и окна домов. Общими усилиями мы сделаем Томск самым уютным и праздничным. Ну, а главную новогоднюю красавицу на площади Ново-Соборной планируем торжественно зажечь 19 декабря. Ещё раз благодарю наших социальных партнеров за этот подарок всем томичам, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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