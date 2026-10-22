В музее «Профессорская квартира» в Томске пройдёт вечер испанской музыки и поэзии

22 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: частный музей «Профессорская квартира»

В воскресенье, 25 октября, в томском музее «Профессорская квартира» состоится музыкально-литературный вечер «От Севильи до Гренады». В программе — произведения испанских композиторов для гитары и стихи Федерико Гарсиа Лорки.

Как сообщают организаторы, встреча откроет новый сезон музыкально-литературных вечеров в профессорской гостиной музея.

Гитарные произведения исполнит Евгений Чудаков — выпускник Новосибирской консерватории, ученик известного томского гитариста Алексея Зимакова. Стихи испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки прочитает мастер художественного слова Ольга Радионова.

Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) — испанский поэт и драматург, один из наиболее известных представителей испанской литературы XX века. Значительное место в его творчестве занимали культура и фольклор Андалусии — южного региона Испании, где расположены Севилья и Гранада. Среди известных поэтических сборников Лорки — «Поэма о канте хондо» и «Цыганское романсеро».



Музыка была одним из первых серьёзных увлечений Лорки. В 1922 году вместе с композитором Мануэлем де Фальей и другими деятелями культуры он участвовал в организации конкурса канте хондо — традиционного андалусского пения. Конкурс проходил 13–14 июня в Гранаде и был призван привлечь внимание к сохранению музыкального наследия Андалусии. Народные музыкальные традиции нашли отражение и в поэзии Лорки.

В музее «Профессорская квартира» испанская поэзия и гитарная музыка прозвучат в камерной обстановке старинной квартиры.

Начало вечера — в 17:00. Стоимость билета — 2000 рублей. Количество мест ограничено, необходима полная предоплата.

Приобрести билеты можно по телефону +7 (906) 957-47-87 или через сообщения сообщества музея во «ВКонтакте».

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