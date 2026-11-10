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Куда сходить прямо сегодня: путешествие с «Арахисовым соколом»

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Продолжаем спонтанную рубрику для тех, кто ещё не решил, чем заняться вечером. Делимся интересным событием, которое обнаружили в последний момент и куда ещё можно успеть.

Сегодня, 10 ноября, в томском арт-пространстве Zalisha покажут «Арахисового сокола» — независимое кино о дружбе, свободе и путешествии навстречу мечте.

Главный герой фильма — Зак, молодой человек с синдромом Дауна, который сбегает из дома престарелых, чтобы попасть в школу рестлинга и стать профессиональным борцом. По дороге он знакомится с Тайлером — парнем, скрывающимся от преследователей. Вместе они отправляются в путешествие по американскому Югу, которое изменит жизнь обоих.

«Арахисовый сокол» вышел в 2019 году и стал полнометражным дебютом режиссёров Тайлера Нилсона и Майкла Шварца. Главные роли исполнили Зак Готтзаген, Шайа Лабаф и Дакота Джонсон.

Где: арт-пространство Zalisha, пр. Ленина, 50.

Когда: 10 ноября. Время начала сеанса уточняется.

Стоимость: 350 рублей.

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