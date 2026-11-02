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В Томской области нашли тело пожилого мужчины, погибшего после нападения хищника

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Накануне, 1 ноября, в окрестностях поселка Орехово Первомайского района нашли тело 62-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, погибшего нашли в лесном массиве. Полученные им травмы характерны для нападения хищного зверя. Следователи изучают обстоятельства произошедшего, по материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в октябре в Томской области также нашли тело женщины, предположительно погибшей после нападения медведя.

Ранее из-за активности медведей в Томской области ограничили мероприятия и походы в лес, а также ввели режим повышенной готовности. С 5 октября в регионе открыли приём заявок на вознаграждения за каждого добытого медведя.

О том, как оценивать риски при встрече с косолапыми, можно узнать в нашем материале.

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