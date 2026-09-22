В Томской области из-за медведей ограничат мероприятия и походы в лес до 1 ноября

22 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томской области минимум до 1 ноября рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий на окраинах и за пределами населённых пунктов, а также приостановить экскурсии и туристические слёты в лесах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своём телеграм-канале по итогам аппаратного совещания.

По словам главы региона, ограничения связаны с ситуацией с медведями и необходимостью обеспечить безопасность жителей.

— Напоминаю главам городов и районов о необходимости воздержаться от проведения массовых мероприятий за пределами и на окраинах населённых пунктов, тем более — с участием детей. Также следует приостановить экскурсии, туристические слёты и прочие подобные активности в лесах, — сообщил Владимир Мазур.

Оба ограничения будут действовать как минимум до 1 ноября.

Кроме того, главам муниципалитетов поручено совместно с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства наладить взаимодействие с правоохранительными органами для обеспечения безопасности людей в населённых пунктах.

Региональные власти также направили предложения в Минприроды России. В частности, область просит увеличить срок действия разрешения на добычу медведя. По словам губернатора, с прошлого года оно выдаётся на один месяц, тогда как период охоты на медведя составляет пять месяцев.

Ещё одно предложение касается стоимости госпошлины: регион просит снизить её для охотников и освободить от уплаты тех, кто занимается регулированием численности медведей.

Кроме того, Владимир Мазур поручил областному правительству рассмотреть возможность введения режима повышенной готовности на всей территории Томской области.

Напомним, в последние недели в Томской области неоднократно сообщалось о выходах медведей к людям и населённым пунктам. В августе охотники выслеживали хищников в окрестностях Тимирязевского, Чёрной Речки, Тахтамышево, Трубачево и Яра. Одного из медведей заметили возле озера, где он напугал грибников. Тогда в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства сообщали, что только за август было выдано 13 разрешений на регулирование численности медведей.

В середине сентября власти также предупреждали об участившихся случаях выхода медведей на автомобильные дороги. Чаще всего животных замечали на севере региона и в Томском районе.

А 18 сентября в Колпашевском районе произошло нападение медведя, в результате которого погибли двое мужчин. По предварительным данным следствия, один из них отправился в лес около деревни Север искать пропавшую корову, второй на следующий день пошёл на его поиски. Тела обоих обнаружили 20 сентября, находившийся неподалёку хищник был обезврежен. После произошедшего в региональном СК призвали жителей и гостей области воздержаться от посещения лесов в период сезонной активности хищников.

Губернатор также призвал жителей быть осторожными, собираясь в лес за грибами и ягодами, а руководителей муниципалитетов — регулярно информировать население о возможной опасности.

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