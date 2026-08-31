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Анатомия Томска. Как устроена уборка города

Как устроена уборка города? За что отвечает «Томск САХ» и почему зима — это всегда сложно?

В очередном выпуске «Анатомии Томска», нашего совместного проекта с мэрией города, выясняем, как устроена работа муниципального предприятия.

Заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов о предприятии:

«Томск САХ» для города — это больше, чем просто обслуживающая организация. Это полноценный партнер по реализации муниципальных задач.

Главное достоинство работы в том, что нам не нужно тратить время на споры и согласования: если погода или трафик меняются, мы тут же перестраиваем логистику и графики.

Личное внимание мэра Томска Дмитрия Махини к предприятию дает конкретные плоды: техника проходит плановое обновление, а люди видят достойную оплату своего труда. Когда специалист понимает, что его ценят, он работает без сбоев, обеспечивая городу стабильный результат.

Можно сказать, что «Томск САХ» стоит на страже безопасности и комфорта всех, кто находится за рулем или идет пешком, чтобы жизнь в городе не прерывалась ни днем, ни ночью.

Зоны ответственности

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Большинство томичей уверены, что именно «Томск САХ» убирает весь город. На самом деле, это не так.

— У нас всегда есть муниципальное задание. Это как центральные, так и второстепенные улицы, — объясняет начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства Семён Дуденко.

Фото: Савелий Петрушей

Зоны ответственности чётко разграничены. Если улица входит в зону МБУ «Томск-САХ» — например, проспект Комсомольский, — то здесь выполняется полный комплекс работ: мойка проезжей части, подметание тротуаров, уборка прибордюрной зоны, сбор мусора с красной линии.

Отдельная история — мусорные контейнеры. Вывоз ТКО давно перешёл к региональному оператору, а «Томск-САХ» сосредоточены исключительно на содержании улично-дорожной сети.

Лето и зима — две разные работы

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Летом в городе относительное спокойствие, отмечает Семён. Поломоечные машины идут по маршруту, в котором до двадцати улиц, линейный мастер проверяет качество. «Подметалки» чистят тротуары.

В межсезонье — свои особенности. Там ситуацию осложняют погодные качели, особенно осенью. Главная весенняя задача — убрать песок, накопившийся за зиму.

— За прошлую зиму мы высыпали 35 000 тонн пескосоляной смеси. Зима была снежная, посыпали почти каждый день. Когда снег тает, весь этот песок остаётся на тротуарах и у бордюров. Его нужно убрать, чтобы людям было комфортно дышать и ходить, — рассказывает Семён.

Фото: Савелий Петрушев

Зима — другое дело. Здесь главное прогноз погоды и скорость реакции.

— Нужно очень хорошо следить за началом снегопада, чтобы не поймать гололёд и не получить массовые ДТП в городе. Решения принимаются быстро. Я работаю с пяти утра, ненормированный день. Если что-то случится — могу выехать и в два часа ночи, — объясняет Семён Дуденко.

Задание на смену

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Внутри предприятия работа устроена по довольно простой схеме. Перед выездом водитель или механизатор получает путевой лист, проходит медосмотр, а затем — задание на смену. Линейный мастер остаётся на связи с экипажами и при необходимости корректирует их работу.

— Он всегда на связи со всеми механизаторами и водителями. Если какая-то критическая ситуация, обязательно сам туда едет, проверяет, чтобы лишний раз технику не гнать. Всё-таки это солярка, это деньги, муниципальный бюджет, — объясняет Семён.

После возвращения технику моют, осматривают и, если требуется, отправляют в ремзону. В обычный день схема работает планово. Но если меняется погода, задачи и маршруты приходится корректировать прямо по ходу развития событий.

«Анатомия Томска» — это проект, в котором мы, совместно с мэрией города, рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

Инфографика: Фёдор Шумилов

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