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В Северске прошел первый фестиваль танцевального спорта

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В конце августа в Северске прошел первый фестиваль танцевального спорта «Танец атомных сердец». В нем приняли участие более 80 спортсменов и любителей из Москвы, Глазова, Зеленогорска, Томска и Северска, сообщает пресс-служба СХК.

Как уточняют организаторы, место для проведения фестиваля выбрали из-за сложившейся в закрытом городе школы бальных танцев.

— Сегодня мы присутствуем при рождении новой прекрасной традиции Топливной компании «Росатома». В атомной отрасли работают невероятно талантливые люди, и у этого танцевального детища точно будет длинная и счастливая жизнь, – сказала на открытии соревнований президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В первый день фестиваля состоялись мастер-классы для танцоров по аргентинскому танго, латиноамериканской и европейской программам. Их провели российские тренеры Владислав Сильде, Андрей Доломанов и Илья Казанкин, успешно выступавшие на международных турнирах. Во второй день в соревновательной части фестиваля на паркет вышло более 80 танцоров в возрасте от 4-х до 60 лет из городов расположения предприятий топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

В завершение фестиваля танцевального спорта прошел гала-концерт: на сцене Северского музыкального театра выступили сильнейшие юные танцоры из Северска и Зеленогорска.

В сообщении отмечается, что фестиваль, организованный структурными подразделениями "Росатома" в год 30-летия топливной компании «ТВЭЛ», станет традиционным.

Фото: пресс-служба СХК

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