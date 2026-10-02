В Томском художественном музее откроется выставка Дениса Раудсеппа

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2026 // Фото: Денис Раудсепп

7 октября в Томском художественном музее откроется персональная выставка томского художника Дениса Раудсеппа «Это нечто не ничто». В экспозицию войдут преимущественно большеформатные работы, созданные за последние десять лет, сообщают в музее.

Денис Раудсепп работает на пересечении абстракции, графики и свободной живописи. В его произведениях яркие цвета и экспрессивные мазки сочетаются с выверенной композицией и вниманием к белому пространству холста.

На выставке представят работы, выполненные акрилом. Значительную часть экспозиции составит абстрактная живопись.

По словам организаторов, выставка не предполагает единственного прочтения. Зрителям предлагают не искать определённый сюжет и не торопиться с выводами. Текстовое сопровождение познакомит посетителей с методом и мировоззрением художника. Дополнит экспозицию звуковой ландшафт Марка Раудсеппа.

Выставка откроется 7 октября и будет работать до 15 ноября. Стоимость билета: 250 — 420 рублей.

Денис Раудсепп

Денис Раудсепп

Денис Раудсепп

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