В Томском политехе бесплатно научат проектировать малые спутники

1 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На следующей неделе, 5 октября, в Томском политехе стартует новая бесплатная программа повышения квалификации «Инжиниринг малых космических аппаратов». Обучение пройдет в октябре — декабре и подойдет студентам и аспирантам, молодым ученым и преподавателям, научно-педагогическим работникам и специалистам инженерно-технического профиля.

Как уточняют в пресс-службе вуза, на первом этапе участников программы ждет изучение основ малых космических аппаратов, системного конструирования, CAD-систем и 3D-моделирования, аддитивных технологий, основ радиосвязи и работы центра управления полетами. Второй этап будет посвящен проектированию подсистем МКА, разработке корпуса по стандарту CubeSat, прототипированию, работе с телеметрией и защите итогового проекта.

Важная часть обучения будет посвящена решению инженерных заданий и подготовке сквозного проекта. Так, участники смогут поработать со схемами, прототипами, антеннами, телеметрией и учебными конструкторами МКА. Обучение также будет включать наставническое сопровождение, входной, промежуточный и итоговый ассесмент.

Вести обучение будут опытные преподаватели и ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ, а также специалисты ведущих компаний космической отрасли. Участники программы будут использовать и существующую космическую инфраструктуру вуза — студенческий Центр управления полетами, дизайн-центр прикладной электроники, испытательный центр на факторы космического пространства, а также опыт политехников в разработке космических технологий.

Индустриальными партнерами по программе выступят предприятия госкорпорации «Роскосмос»: ООО «ИРЗ», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО «НПО Энергомаш», АО «НПЦ «Полюс», АО «НПО Лавочкина».

Для участия необходимо подать заявку по ссылке.

Программа «Инжиниринг малых космических аппаратов» запущена в рамках федерального проекта «Кадры для космоса», являющегося частью нацпроекта «Космос». Она направлена на создание целостной системы подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли. В 2026 году по направлению дополнительных образовательных программ отбирались вузы и научные организации, которые будут обучать студентов, преподавателей, научно-педагогических работников и управленческие команды по космическим, спутниковым и инженерным технологиям. В итоговый список вошли 40 организаций со всей страны. ТПУ стал единственным томским вузом, который прошел конкурсный отбор.

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