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Томичи вновь могут отправлять письма в Северную Корею

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Жители Томской области смогут снова отправлять письма, почтовые карточки, бандероли и секограммы (специальное почтовое отправление для слепых и слабовидящих) в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, сообщение между странами было приостановлено в 2020 году во время пандемии коронавируса. В прошлом году почта уже запустила отправку посылок в КНДР.

Теперь физические и юридические лица из Томской области могут отправлять письма и посылки до 20 кг. Отправления самолётом доставляют до Владивостока, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян. Таким образом отправление доходит примерно за 18 дней.

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