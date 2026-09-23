Томичи вновь могут отправлять письма в Северную Корею

23 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Жители Томской области смогут снова отправлять письма, почтовые карточки, бандероли и секограммы (специальное почтовое отправление для слепых и слабовидящих) в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, сообщение между странами было приостановлено в 2020 году во время пандемии коронавируса. В прошлом году почта уже запустила отправку посылок в КНДР.

Теперь физические и юридические лица из Томской области могут отправлять письма и посылки до 20 кг. Отправления самолётом доставляют до Владивостока, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян. Таким образом отправление доходит примерно за 18 дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».