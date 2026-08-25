Новую волейбольную площадку и пешеходные дорожки обустроили на томском стадионе «Политехник»

25 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На стадионе Томского политехнического университета завершён основной этап летних ремонтных работ. Здесь смонтировали новую волейбольную площадку, благоустроили пешеходные дорожки и пандус, а также обустроили газонные зоны, сообщает пресс-служба вуза.

В качестве покрытия для волейбольной площадки площадью 1 000 кв. метров использовался кварцевый песок, подходящий под стандарты данного вида спорта. На месте старой площадки положили газон.

Также в рамках благоустройства стадиона в этом году на дорожках от судейского корпуса в сторону футбольного поля уложили тротуарную плитку. На территории выполнили первый этап асфальтирования, а также обновили и улучшили зону пандуса.

— По проекту благоустройства на данном участке был выполнен монтаж ступеней для удобства посетителей. Кусты шиповника были пересажены, однако не прижились на другом месте, — рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе ТПУ.

В следующем году на «Политехнике» планируют продолжить благоустройство территории. Предполагается, что здесь заасфальтируют участок от парковки до входной группы и хоккейной коробки.

Напомним, что в июне 2026 года на «Политехнике» открылась инклюзивная спортплощадка, которую разработали с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями. Кроме того, за последние годы на стадионе обновили хоккейную коробку и отремонтировали трибуны. На благоустройство стадиона было выделено около 11 млн рублей.

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