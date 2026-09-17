В Томске отопительный сезон начнется 21 сентября

17 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Отопительный сезон в Томске начнется в понедельник, 21 сентября. Такое решение принял мэр города Дмитрий Махиня на фоне похолодания и дождливой погоды.

Как сообщил глава Томска в своем телеграм-канале, с понедельника в городе начнется последовательное включение систем отопления. Управляющие организации приступят к подключению жилых домов. Подачу тепла будут контролировать профильный департамент мэрии и администрации районов.

При этом учреждения социальной сферы могут подключаться к отоплению досрочно. На сегодняшний день разрешение на подачу тепла получили более 30 объектов, в том числе 17 корпусов детских садов, четыре школы, две больницы, а также спортивные и другие учреждения.

Для досрочного подключения руководству учреждения необходимо подать заявку с указанием желаемой даты. Ее рассматривают индивидуально, а разрешение выдают при наличии технической возможности.

Заявки принимает СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» в пер. Нахановича, 4а. Также документы можно подать дистанционно через личный кабинет юридических лиц компании.

При возникновении проблем с подачей отопления томичи могут обращаться в свою обслуживающую организацию или в оперативно-дежурную службу по номеру 005.

Отметим, в последние пять лет отопительный сезон в Томске начинался в период с 15 по 25 сентября.

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