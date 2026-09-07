Томичи могут получить «Паспорт благотворителя» и получить подарок

7 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томской области стартовал «Марафон добрых дел #МЫВМЕСТЕ», в рамках которого томичи смогут получить «Паспорт благотворителя», посетить благотворительные центры, помочь их подопечным и получить подарки. Акция приурочена к Всероссийской акции «Благотворительный сентябрь #МЫВМЕСТЕ».

Как уточняют организаторы, акция пройдет с 7 по 11 сентября. Чтобы принять участие в ней, необходимо зарегистрироваться на платформе «Добро.рф», получить «Паспорт благотворителя» в Ресурсном центре на Белинского, 63. Затем нужно выполнить задания: участникам акции предлагают помочь в сборе канцелярских принадлежностей для томского отделения Российского детского фонда (пр. Кирова, 41), корма для подопечных фонда «Пушистый мостик» (пер. 1905 года, 14б/1, и киоск на Красноармейской, 101б). А еще можно принять участие в спортивном фестивале «Обыкновенного чуда» «Объединяя мечты», который пройдет в СК «Юпитер» на Смирнова, 48б в пятницу, 11 сентября.

После каждого этапа в «Паспорте благотворителя» будут проставлять соответствующие отметки. Финальной точкой марафона станет Дом молодежи (ул. Розы Люксембург, 8). Участники, выполнившие задания, предъявляют заполненный паспорт и получают памятные подарочные боксы от организаторов. Забрать подарки можно будет до 14 сентября включительно.

Паспорт благотворителя Фото: предоставлено организаторами

Кроме, того, в рамках акции организаторы запустили единую карту помощи, где собраны профили всех действующих благотворительных центров региона. Теперь узнать, чем занимаются фонды, кому помогают и какая поддержка им требуется прямо сейчас, можно в одном месте.

— Мы хотим убрать барьер «я не знаю, кому помочь». Наш ресурс объединяет проверенные организации, чтобы каждый мог быстро найти дело по душе — будь то финансовая помощь, сбор вещей или личное участие. По данным исследователей ТГУ, наш регион занимает 21-е место по активности онлайн-благотворителей, и мы видим большой потенциал для роста, — отмечают организаторы.

Кроме того организаторы запускают флешмоб в социальных сетях: участникам предлагают опубликовать личные истории о благотворительности с хештегами #БлаготворительныйСентябрь, #МЫВМЕСТЕ и #МОСТ.

Еще одной важной частью «Благотворительного сентября» станет создание цикла документальных роликов о работе томских фондов. Съемочная группа посетит организации-участники, чтобы запечатлеть настоящие примеры помощи, которые стоят за каждой статистической строчкой отчетов.

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