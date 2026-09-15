ЗооЯрмарка с выставкой-раздачей животных пройдёт в Томске 19 и 20 сентября

15 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 19 и 20 сентября пройдёт ЗооЯрмарка, которая объединит благотворительную гаражную распродажу и выставку-раздачу бездомных животных.

Она будет открыта с 12.00 до 19.00 на площади у Дворца зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126).

На ярмарке томичи смогут купить книги, комнатные растения, бижутерию, игрушки, наборы для творчества, посуду и кухонную утварь, а также другие вещи. Средства от гаражной распродажи направят в пользу бездомных животных.

Одновременно на площадке организуют выставку-раздачу собак, кошек и котят. Посетители смогут познакомиться с животными и при желании забрать понравившегося питомца домой.

Организаторы также принимают помощь в виде корма для котов, наполнителя для лотков, пелёнок и переносок. Тем, кто планирует забрать питомца домой, нужно взять с собой паспорт и переноску.

ЗооЯрмарка продлится два дня — 19 и 20 сентября.

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