Томский «Монолит-строй» не видит правовых оснований для его банкротства

16 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) не согласно с намерениями АО «СЗ «Пермглавснаб» (Пермь) обратиться в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании ООО банкротом из-за задолженности в 69,1 млн рублей, поскольку срок исполнения по ней по утвержденному судом графику не наступил, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томской компании на Федресурсе.

Как сообщалось, 9 сентября АО «СЗ «Пермглавснаб» разместило на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о банкротстве «Монолит-строя» на основании решения Арбитражного суда Пермского края от 26 февраля 2026 года о взыскании с компании 100,1 млн рублей, оставленного без изменения постановлением 17 арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2026 года. На момент публикации общая сумма долга «Монолит-строя» после частичного погашения составила 69,1 млн рублей.

«Сообщение („Пермглавснаба“ — прим. ред.) (...) вводит в заблуждение, поскольку умалчивает о наличии вступившего в законную силу судебного акта о рассрочке исполнения этого решения. Определением Арбитражного суда Пермского края от 13 августа 2026 ООО „Монолит-строй“ предоставлена рассрочка исполнения решения суда от 26 февраля 2026 сроком на пять месяцев с момента вступления в силу настоящего определения путем внесения равных ежемесячных платежей в срок до тридцатого числа каждого месяца», — говорится в сообщении «Монолит-строя»,

В компании отметили, что определение о предоставлении рассрочки вступило в силу 14 сентября. С момента ее предоставления задолженность, срок исполнения которой по утвержденному судом графику не наступил, просроченной не является. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» при этом предусматривает возбуждение дела исключительно при наличии задолженности, неисполненной в течение трех месяцев с даты, когда она должна была быть исполнена.

«Поскольку срок исполнения обязательства по графику рассрочки как на дату публикации, так и на текущую дату не наступил, установленная законом трехмесячная просрочка отсутствует, а следовательно, отсутствуют и признаки банкротства, и основания для возбуждения дела. (...) При таких обстоятельствах правовые основания для признания ООО „Монолит-строй“ банкротом отсутствуют, а распространенные сведения являются не соответствующими действительности», — резюмировали в компании.

Как сообщалось ранее, в 2025 году СЗ «Пермглавснаб» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с «Монолит-строя» 123,4 млн рублей, из которых 39,5 млн рублей основного долга, 70,8 млн рублей неустойки и 13,1 млн рублей убытков.

Согласно материалам дела, в 2018 году между сторонами был заключен договор на поставку карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) на общую сумму 127,4 млн рублей, где «Пермглавснаб» выступил поставщиком, а «Монолит-строй» — заказчиком. По утверждению истца, товар был поставлен заказчику в полном объеме, ответчик при этом обязательства по своевременной оплате товара не выполнил. Сумма долга составила 39,5 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с «Монолит-Строя» 100,1 млн рублей. Обе стороны не согласились с решением суда, подав апелляционные жалобы. По итогам рассмотрения жалоб 17 арбитражным апелляционным судом они были оставлены без рассмотрения, а решение Арбитражного суда без изменения.

АО «СЗ «Пермглавснаб» зарегистрировано в Перми в 1993 году. Компания является одним из крупных многопрофильных холдингов Пермского края. Холдинг изготавливает металлоконструкции, нестандартное и подъемно-транспортное оборудование, занимается оптовой торговлей стройматериалами и металлопрокатом, строит коммерческую и жилую недвижимость в Перми.

По итогам 2025 года застройщик получил чистую прибыль в размере 120,5 млн рублей при выручке 1,1 млрд рублей. Согласно отчету «Пермглавснаба» за 2025 год, 94,3% акций компании принадлежало пермскому ООО «Савва», еще 5,7% — гендиректору Владимиру Занину, который в свою очередь также возглавляет «Савву» и владеет долей в обществе.

«Монолит-строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB под брендом «Латат» в Томске, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным компании, она является одним из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

По итогам 2025 года «Монолит-строй» получил 4,9 млн рублей чистого убытка против 238,4 млн рублей чистой прибыли в 2024 году, выручка составила 6,4 млрд рублей (снижение на 15,8%). Сокращение выручки и убыток в компании связывали со снижением экспорта продукции на треть к уровню 2024 года.

Согласно отчету компании за 2025 год, 50% ООО принадлежат Александру Голощапову, 49,5% — экс-совладельцу обанкротившегося томского ЛПК «Партнер-Томск» Олегу Бурлевичу, еще 0,5% — самому «Монолит-строю» (ранее — кипрской Entomo Ltd.).

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