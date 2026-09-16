Томский кампус подключат к системам водоснабжения за 1,1 млрд рублей

16 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В текущем году в Томске должны стартовать работы по подключению межуниверситетского кампуса к системам водоснабжения и водоотведения. В соответствии с постановлением регионального правительства, максимальный объем средств на выполнение этого контракта определен в размере 1,128 млрд рублей, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области.

В этом году на работы выделят 6,6 млн рублей, в следующем — 19,5 млн. Большая часть расходов — по 521,6 и 515 млн рублей соответственно — приходится на 2029 и 2030 годы.

В рамках контракта планируется строительство водопровода от существующей камеры протяженностью более 4 км, водопровода от существующего колодца на водопроводной линии (2,95 км), насосной станции повышения давления и двух резервуаров чистой воды по 500 кубометров.

Предельный объем средств на выполнение контракта на подключение к системе водоотведения определен в размере 621,8 млн рублей, из которых на 2026 год предусмотрено 1,95 млн. Документ предусматривает строительство напорных канализационных линий общей протяженностью 7,52 км, а также камер гашения напора и участка самотечной канализационной линии протяженностью 40 м от камеры гашения напора до существующего колодца на канализационной линии.

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