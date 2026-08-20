Запасы топлива в Томской области увеличились, но в Томске еще наблюдаются очереди на АЗС — власти

20 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Ажиотажный спрос на топливо в Томске спал, однако, очереди на автозаправочных станциях еще наблюдаются. При этом в регионе отмечается рост объемов товарных запасов нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства Томской области по итогам штаба по оперативному мониторингу ситуации с топливом.

По данным органов Федеральной антимонопольной службы, запасов топлива в регионе достаточно: с 1 по 19 августа запасы АИ-92 увеличились на 1%, запасы АИ-95 выросли более чем в два раза, дизельного топлива на 32%. Уточняется, что с 18 августа в Томске организована работа АЗК № 37 (ул. Мичурина, 98/2) со специальными окнами для отпуска нефтепродуктов спецслужбам.

С начала августа розничные цены у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) изменялись незначительно. Вместе с тем зафиксирован существенный ценовой разрыв между ценами на независимых АЗС и АЗС ВИНК. В связи с этим томское УФАС выясняет причины формирования розничных цен и размера торговых надбавок.

— С целью стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов антимонопольный орган предложил проработать вопрос о возможности заключения правительством Томской области соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию моторного топлива, о добровольном сдерживании торговых надбавок. В ряде регионов эта практика уже реализуется, — говорится в сообщении.

Предполагается, что Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области во взаимодействии с прокуратурой региона и УФАС оперативно проработают вопрос о механизмах заключения и реализации такого соглашения.

В сообщении уточняется, что в некоторых муниципалитетах в работе АЗС зафиксированы перебои. На штабе отдельно была рассмотрена ситуация в городе Кедровом, Кривошеинском, Колпашевском, Первомайском, Тегульдетском и Каргасокском районах.

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