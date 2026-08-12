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Томское Белое озеро будет подпитывать новая скважина

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В Томске пробурят новую скважину для подпитки Белого озера, сообщает пресс-служба мэрии.

Прежний источник — скважина на 86 метрах — полностью выработала ресурс. Разовые подпитки давали эффект лишь на один сезон. Поэтому было решено пробурить новую скважину возле Белого озера.

Предполагается, что её глубина составит 200 метров, что на 50 больше экспертных рекомендаций. Начало работ запланировано на ближайшее время.

Подробнее узнать о Белом озере можно в выпуске «Анатомии Томска».

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