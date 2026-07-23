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В Томске откроют арт-объект «Гармонь» в честь сибирской тальянки

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В субботу, 1 августа, в Томске откроют новый арт-объект «Гармонь» — сибирскую тальянку. В этот день томичи смогут посетить бесплатные экскурсии по историческому району Болото, услышать звучание гармони, барабанов и винила, сообщила «Томскому Обзору» директор Дома искусств Анастасия Корнеева.

— На создание арт-объекта «Гармонь» мы вдохновились книгой краеведа Станислава Платоновича Вавилова, который раскрыл тему, что некогда в районе Болото в Томске существовала гармонная слобода, — рассказала директор музея Анастасия Корнеева, уточнив, что инсталляции выполняет художник Матвей Фатеев. — Это уникальный для Сибири случай, и мы решили отобразить в тальянке эту страницу в истории.

На складках меховой камеры музыкального инструмента будет размещена информация о людях, благодаря которым гармонная слобода получила свое название. Среди них — гармонные мастера Федор Хохрин и Федор Коковихин.

Подробнее узнать об этой работе томичи смогут на открытии, которое пройдет на площадке напротив Дома искусств. Там гости услышат живое звучание гармони и смогут рассмотреть тальянку вблизи. Продолжится мероприятие во дворе Дома искусств, где будут звучать барабаны и музыка с виниловых пластинок.

Кроме того, в этот день пройдут две бесплатные экскурсии, посвященные истории гармонной слободы.

Открытие «Сибирской тальянки» состоится в субботу, 1 августа, по адресу: ул. Шишкова, 10. Начало в 15:00.

О мастерах гармонной слободы в Старом Томске читайте в нашем материале>>

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