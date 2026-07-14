Аналитики назвали самого популярного мобильного оператора Томской области

14 июля 2026 / Томский Обзор

Крупнейшим мобильным оператором в Томской области по числу абонентов оказался Т2. К такому выводу пришли аналитики компании «ТМТ Консалтинг» по итогам исследования регионального рынка сотовой связи. Исследование проводилось весной 2026 года. По данным агентства, сегодня связь и мобильный интернет оператора доступны на территории, где проживает более 98% населения Томской области.

В течение прошлого года компания модернизировала сеть в 15 крупных населенных пунктах региона, проведя рефарминг частот — перераспределение спектра в пользу стандарта LTE. Работы затронули в том числе районные центры: Белый Яр, Александровское, Первомайское, Зырянское, Кривошеино, Мельниково, Бакчар и Каргасок. По данным оператора, после модернизации средняя скорость мобильного интернета для пользователей устройств с поддержкой 4G выросла примерно на 50%.

Кроме того, в 2025 году мобильная связь впервые появилась еще в 19 малых населенных пунктах Томской области с численностью населения от 100 до 500 человек. В большинстве из них установили отечественное телеком-оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G и 4G.

Директор томского филиала Т2 Александр Красных считает, что лидерство компании связано с продолжающимся развитием сети.

«Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать сеть и улучшать сервис для клиентов. Томичи доверяют нам — и мы отвечаем на это доверие новыми базовыми станциями, увеличением емкости сети и расширением покрытия, в том числе в малых населенных пунктах», — отметил он.

Исследование ООО «ТМТ Консалтинг» проводилось в Томской области в мае 2026 года в рамках анализа рынка мобильной связи сразу в восьми регионах России. Всего аналитиками агентства было проведен опрос 3169 абонентов.

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