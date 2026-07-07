18+
18+
РЕКЛАМА

Схема движения в центре Томска временно изменится

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, Дорога схема проезда интересные новости Томска транспорт Схема движения в центре Томска временно изменится

В Томске временно изменится схема движения автотранспорта в районе площади Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, предполагается обновление конфигурации кольца — проезд между памятником и часовней будет закрыт, транспорт будет двигаться вокруг нее. Соответствующее решение предложили специалисты «Мостранспроекта».

— Коллеги из Москвы по приглашению областных властей посетили наш город, провели исследования и сформировали схему, которая должна улучшить дорожное движение. Начали внедрять их разработки. В ближайшие два дня новая схема движения заработает, она будет действовать временно. Если покажет хороший результат, то будем планировать реконструкцию кольца, — сказал заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

В сообщении уточняется, что минувшей ночью специалисты «Томск САХ» приступили к нанесению временной дорожной разметки в районе площади Ленина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Губернатор Томской области попросил автомобилистов не заправляться впрок и в канистры

2 июля 2026
Томские новости

Сенсорный сад «Мурашки» открылся в Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока»

11 июня 2026
Томские новости

На томском фестивале «Джаз на Воскресенской горе» выступит ансамбль колледжа культуры и диксиленд-секстет Fire-Brass

3 июля 2026
Томские новости

Предприятия Томской области могут получить льготы на защиту от атак беспилотников

30 июня 2026
Томские новости

Многоквартирный дом в томском ЖК «Стрижи» достроит новый подрядчик

2 июля 2026
Томские новости

В Томске выставили на торги право на комплексное развитие и застройку Нижне-Луговой улицы

9 июня 2026
Книги

Михаил Погарский: что такое «книга художника»?

15 июня 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка современной китайской живописи Сун Кэ «В стране облаков»

29 июня 2026
Томские новости

Обладатель двух статуэток Grammy и премии Blues Music Awards выступит на томском фестивале «Джаз на Воскресенской горе»

23 июня 2026