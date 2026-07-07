Схема движения в центре Томска временно изменится

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске временно изменится схема движения автотранспорта в районе площади Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, предполагается обновление конфигурации кольца — проезд между памятником и часовней будет закрыт, транспорт будет двигаться вокруг нее. Соответствующее решение предложили специалисты «Мостранспроекта».

— Коллеги из Москвы по приглашению областных властей посетили наш город, провели исследования и сформировали схему, которая должна улучшить дорожное движение. Начали внедрять их разработки. В ближайшие два дня новая схема движения заработает, она будет действовать временно. Если покажет хороший результат, то будем планировать реконструкцию кольца, — сказал заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

В сообщении уточняется, что минувшей ночью специалисты «Томск САХ» приступили к нанесению временной дорожной разметки в районе площади Ленина.

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