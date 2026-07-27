В Российском арт-архиве опубликовали фонд томского художника Петра Гавриленко

27 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Российском арт-архиве RAAN опубликовали фонд Петра Гавриленко — одного из ключевых представителей томского неофициального искусства. Архив стал первым систематизированным собранием материалов томского художника, чья творческая деятельность продолжается с 1970-х годов до настоящего времени.

Российский арт-архив (RAAN) — проект по сохранению и изучению материалов, связанных с историей российского искусства. В его каталогах представлены архивы художников, исследователей и деятелей культуры. Фонд Петра Гавриленко включает документы и фотоматериалы, связанные с его творчеством, окружением и художественной жизнью Томска.

Над публикацией архива работала искусствовед и исследовательница сибирского искусства Лукия Мурина. В своем комментарии для RAAN она подчеркнула, что ценность фонда заключается не только в материалах о самом художнике, но и в возможности проследить развитие художественного сообщества Томска с 1970-х до начала 2000-х годов.

«Петр Павлович Гавриленко выступает в качестве связующего звена между художественными практиками конца XX и начала XXI века», — отмечает Лукия Мурина.

В архиве также нашли отражение имена других представителей томского художественного сообщества — Николая Беглюка, Сергея Лазарева, Юрия Фатеева и других авторов.

По словам исследовательницы, архив может стать основой для дальнейших работ о творчестве Гавриленко и художественных процессах в Томске второй половины XX века. При этом отдельного масштабного исследования или монографии, посвященных наследию художника, пока не существует.

Работа над фондом продолжается: в него планируют добавлять новые документы и фотографии. Особенность собрания в том, что значительную часть материалов сам Петр Гавриленко сохранял и систематизировал — исследователям оставалось уточнять датировки, места событий, атрибуцию и связи между людьми и событиями.

Среди опубликованных материалов — фотография Петра Гавриленко и художника Андрея Поздеева в мастерской Поздеева в Красноярске в 1997 году.

На «Томском Обзоре» с 2012 году с Петром Гавриленко выходило интервью о творчестве и художественной среде, а позже он стал участником рубрики «Принцип чтения», где рассказывал о своем отношении к книгам и личной истории.

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